وزير العدل يراجع معدلات إنجاز مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية ويوجه بالالتزام بالجدول الزمني

تفقد اليوم الأحد المستشار/ عدنان فنجري وزير العدل، نفاذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بالتوسع في البنية التحتية للمنظومة القضائية والتطوير لمنظومة التقاضي وتحديث آلياتها والاهتمام بالجانب التقني والتكنولوجي بالتوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة في إطار استمرار متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء المدينة للوقوف على معدل الإنجاز التزاماً بالمواعيد الزمنية المحددة للانتهاء من الانشاءات، وذلك برفقة عدد من مساعديه المعنيين.

واستمع المستشار عدنان فنجري وزير العدل أثناء الجولة التفقدية لشرح تفصيلي عن المراحل التي تم تنفيذها في كل مكون من مكونات المدينة وتناسبها مع الجدول الزمني، للتأكد من أن معدلات الإنجاز تسري وفق الخطة الموضوعة.

وشملت الجولة التفقدية المجمع المركزي للمحاكم (النقض والدستورية العليا، ومجلس الدولة)، ومبنى المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة القضاء العسكري، فضلاً عن أكاديمية للقضاة، ومبنى للضيافة، ومبنى للخدمات، ومبنى لمحكمة الأسرة والطفل، ومبنى للمحكمة الاقتصادية ومبنى مأمورية استئناف القاهرة، والمركز الدولي للتحكيم، ومسجد.

وخلال الزيارة، أعرب وزير العدل عن تقديره للجهود المبذولة من كافة الأطراف المعنية، مشيدًا بحجم الإنجاز المتحقق في الأعمال الإنشائية والتجهيزية، مؤكداً أن مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية تمثل نقلة نوعية في منظومة التقاضي، بما يعزز من كفاءة الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين ويواكب التطورات التشريعية والإجرائية الحديثة.

وأكد وزير العدل ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروع، وفق أعلى معايير الجودة، موضحاً أن المدينة ستكون مركزاً موحداً يُجسد استقلال الجهات والهيئات القضائية ويعزز التكامل بينها.