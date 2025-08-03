محكمة شمال الزقازيق تستقبل 437 رئيس لجنة فرعية للإشراف على انتخابات مجلس الشيوخ

استقبلت محكمة شمال الزقازيق الإبتدائية ومحكمة جنوب الزقازيق الإبتدائية برئاسة القاضي محمد رأفت حماد رئيس محاكم شمال الزقازيق والقاضي اسامة شمردل رئيس محاكم جنوب الزقازيق أعضاء الهيئات القضائية المنتدبين للإشراف علي العرس الديمقراطي بانتخابات مجلس الشيوخ وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لانجاح هذا العرس الذي يمثل أحد أهم الاستحقاقات الدستورية في المرحلة الراهنة.

جاء ذلك بحضور وإشراف المستشار طارق عبدالحميد محمود مساعد رئيس المحاكم حيث شهدت عملية الاستقبال انتظاما دقيقا في استقبال أعضاء الهيئات القضائية وسط تنظيم محكم وإشراف مباشر من غرفه العمليات المشكلة من رئاسة المحكمة وأعضاء الغرفه والتي تضم رافت بدير الأمين العام لمحاكم شمال الزقازيق وهشام صادق الأمين العام لمحاكم جنوب الزقازيق الابتدائية في تأكيد جديد علي قدرة المؤسسة القضائية علي إدارة الاستحقاقات الدستورية بكفاءة ونزاهة.

ومن جانبه أكد المستشار محمد رأفت حماد رئيس محاكم شمال الزقازيق أن غرفة العمليات تستقبل 437 رئيس لجنة فرعية علي مستوي شمال الزقازيق وتم تجهيز كافة سبل الاعاشة والإقامة علي مدار الساعة وتيسير سبل الراحة للقضاة المشرفين علي هذا العرس الديمقراطي.