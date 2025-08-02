بتكلفة 10 ملايين جنيه وتنفيذ 95٪.. رصف شارع الموقف بالحسينية في الشرقية

كلف المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة تنفيذ أعمال الخطة الإستثمارية أولا بأول للانتهاء منها وفقاً للجدول الزمني المحدد وإزالة أي معوقات لاستكمال الأعمال ودخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ قام المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية بمتابعة تنفيذ أعمال مشروعات الرصف الجارى تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية لرئاسة المركز، حيث جارى تنفيذ أعمال رصف شارع الموقف بالمدينة باعتماد مالي ١٠ ملايين و ٥٠٠ ألف جنيهاً وبنسبة تنفيذ بلغت ٩٥٪ ،لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.