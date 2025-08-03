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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

محافظ الشرقية يطمئن علي جاهزية اللجان الإنتخابية ويتفقد مقر اللجنة العامة بمدينة الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المشاركة في إنتخابات مجلس الشيوخ والمقرر انطلاقها غدا وتستمر علي مدار يومي( 4 و 5 ) أغسطس الجاري واجب وطني على كل مواطن له حق التصويت تجاه وطن عظيم يستحق من الجميع أن يقوم بواجبه ويتحمل مسئولياته في سبيل رفعته واستقراره وتقدمه.

جاء ذلك خلال تفقده اللجنة الإنتخابية بمدرسة الزقازيق الثانوية الزراعية  للتأكد من جاهزيتها لإستقبال الناخبين ممن لهم حق التصويت والإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم بمجلس الشيوخ .

اطمأن المحافظ على الإنتهاء من التجهيزات اللازمة وتوفير أماكن انتظار الناخبين أمام اللجان الفرعية بالمدرسة وتوفير كراسي متحركة لكبار السن لمساعدتهم في الوصول الي اللجنة للإدلاء بأصواتهم، مشددا على ضرورة توفير كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري يليق باسم المحافظة.

وقال المحافظ أن الشعب المصري لديه من الوعي والحس والوطني ما يدفعه للنزول والإدلاء بصوته في الإنتخابات والمشاركة في رسم خريطة المستقبل وبناء الوطن مطالبا الجميع بالمشاركة في الإنتخابات والذي يأتي تأكيداً على الإلتزام بالنهج الديمقراطي الذي تشهده البلاد وحرصا على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار.

انتقل محافظ الشرقية لتفقد الصالة المغطاه بمدينة الزقازيق والتي تم تخصيصها لتصبح مقرا لتسليم المظاريف للجان الفرعية مشددا" علي ضرورة  توفير كل سبل الراحة للقائمين على العملية الإنتخابية وكذلك رفع درجة الإستعداد التام بكافة القطاعات والمديريات الخدمية وتكثيف أعمال النظافة والإنارة داخل وخارج المراكز الانتخابية.

كما حرص المحافظ علي تفقد مقر اللجنة العامة بساحه مركز شباب ناصر بمدينة الزقازيق والتي سيتم من خلالها إجراء عملية فرز أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بإنتخابات مجلس الشيوخ واطمان علي توفير كافة الخدمات اللوجستية والإدارية لرؤساء اللجان الفرعية والقضاة لتسهيل سير العملية الانتخابية.

أوضح محافظ الشرقية انه تم تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام  وربطها بالغرف الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء لمتابعة الإستعدادات النهائية لتجهيز المقار الإنتخابية والعمل علي إزالة كافة المعوقات لتسهيل عملية الإنتخابات.

واختتم محافظ الشرقية جولته بدعوة جموع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في هذا العرس الديموقراطي  مؤكدا" أن الصوت الإنتخابي مسؤولية وطنية، وأن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ملتزمة بالحياد الكامل وتوفير أجواء ديمقراطية تضمن التعبير الحر عن إرادة المواطنين.

الشرقية محافظ الشرقية إنتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ التصويت

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