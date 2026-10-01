يا مسهل قربت.. كالوشا مدافع إنبي يلمح بإمكانية انتقاله إلى الأهلي

كشف أحمد كالوشا، مدافع فريق إنبي، حقيقة اقترابه من الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية، بعد سؤاله عن إمكانية ارتداء القميص الأحمر خلال الفترة المقبلة.

ووجه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد سؤالًا إلى أحمد كالوشا، قائلًا: «نقولك ألف مبروك على الأهلي؟ قربت؟».

ورد مدافع إنبي قائلًا: «لسة إن شاء الله، يا مسهل»، في إشارة إلى أن الأمر لم يُحسم بشكل رسمي حتى الآن.

وتحدث كالوشا عن النادي الأهلي، مؤكدًا أن القلعة الحمراء تعد من أكبر الأندية في القارة، وتحظى باهتمام واحترام مختلف الفرق، بسبب تاريخها الكبير.

وقال أحمد كالوشا: «الأهلي من أجمد أندية القارة، وأي فريق في العالم يعمل له حساب، ولتاريخه».

وأشار مدافع إنبي إلى طبيعة الضغوط التي يتعرض لها لاعبو الأهلي بسبب جماهير النادي، موضحًا أن جماهير القلعة الحمراء تضع الفوز هدفًا دائمًا أمام الفريق، حتى في المباريات الودية.

وأضاف: «ضغط جماهير الأهلي مختلف، طول الوقت عايزك تكسب حتى لو ودية، حتى لو هتلاعب برشلونة أو ريال مدريد عايزك تكسب».

وأوضح كالوشا أن هذه الضغوط قد تمثل تحديًا للاعبين، لكنها في الوقت نفسه تدفعهم إلى تقديم أفضل ما لديهم، قائلًا: «يمكن الحتة دي بتعمل ضغوط على اللاعيبة، والحمد لله الواحد عنده قدرات كتير يقدر يطلعها».

وتأتي تصريحات أحمد كالوشا في ظل الأنباء المتداولة حول إمكانية انتقاله إلى الأهلي، إلا أن اللاعب أكد أن الصفقة لم تُحسم حتى الآن، مكتفيًا بالقول: «لسة إن شاء الله، يا مسهل».

ويبحث الأهلي عن تدعيم خط دفاعه بصفقة جديدة بعد إصابة عمرو الجزار بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة المقاولون العرب في بطولة الدوري، ليتأكد غيابه لنهاية الموسم الجاري.

في السياق نفسه، لم يحسم مسئولو الأهلي بعد ملف تجديد التعاقد مع مدافعه الدولي ياسر إبراهيم، الذي سينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.