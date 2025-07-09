موردن سبورت ينفي التفاوض مع كالوشا

نفى مصدر مسئول داخل نادي موردن سبورت ما تردد حول دخول إدارة النادي في مفاوضات مع أحمد كالوشا لاعب نادي إنبي.

وكان أيمن الشريعى رئيس نادي انبى قد خرج بتصريحات يعلن فيها دخول نادي موردن سبورت فى مفاوضات مع أحمد كالوشا من أجل الحصول على خدماته.



وقال مصدر بمودرن سبورت فى تصريحات خاصة، إن ادارة النادي لم تفكر نهائيا فى التعاقد مع كالوشا وان اللاعب خارج حسابات نادي مودرن نهائيا ولم يحدث اى تواصل مع اللاعب من قريب أو من بعيد خلال الفترة الماضية.



وأوضح المصدر، أن نادي موردن سبورت لديه خطة واضحة فى التعاقدات التى يبرمها حاليا من أجل تدعيم صفوف الفريق ولم يتم وضع اسم كالوشا ضمن خطة النادي فى الصفقات الصيفية الحالية.



ونجح نادي مودرن سبورت في إبرام العديد من الصفقات طوال الفترة الماضية كان أبرزها الحارس محمد أبو جبل قادما من نادي البنك الأهلي .