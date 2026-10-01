مواعيد مباريات اليوم الخميس 1-10-2026 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم، الخميس 1-10-2026، عدد من المباريات الهامة، أبرزها مباراة ألمانيا مع صربيا ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

مواعيد مباريات تصفيات أمم أفريقيا

غينيا X كينيا – 7 مساءً

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

ألمانيا X صربيا – 9.45 مساءً – beIN Sports HD 1

اليونان X هولندا – 9.45 مساءً - beIN Sports HD 4

الدنمارك X البرتغال – 9.45 مساءً - beIN Sports HD 1

ويلز X النرويج – 9.45 مساءً - beIN Sports HD 3

أيرلندا X النمسا – 9.45 مساءً - beIN Sports HD 6

أذريبجان X ليشتنشتاين – 7 مساءً - beIN Sports HD 2

مالطا X جبل طارق – 9.45 مساءً - beIN Sports HD 5