مواعيد مباريات اليوم الخميس 1-10-2026 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم، الخميس 1-10-2026، عدد من المباريات الهامة، أبرزها مباراة ألمانيا مع صربيا ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.
مواعيد مباريات تصفيات أمم أفريقيا
غينيا X كينيا – 7 مساءً
مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة
ألمانيا X صربيا – 9.45 مساءً – beIN Sports HD 1
اليونان X هولندا – 9.45 مساءً - beIN Sports HD 4
الدنمارك X البرتغال – 9.45 مساءً - beIN Sports HD 1
ويلز X النرويج – 9.45 مساءً - beIN Sports HD 3
أيرلندا X النمسا – 9.45 مساءً - beIN Sports HD 6
أذريبجان X ليشتنشتاين – 7 مساءً - beIN Sports HD 2
مالطا X جبل طارق – 9.45 مساءً - beIN Sports HD 5