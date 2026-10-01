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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 .. سجل بياناتك هنا الآن

رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027
رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027
ياسمين بدوي

رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 ، ظهر الآن على موقع وزارة التربية والتعليم  ، تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم بإتاحة التسجيل لجميع طلاب الشهادة الإعدادية 2026 من اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026 

 ويأتي إتاحة رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027  على موقع وزارة التربية والتعليم اليوم ، في إطار الاستعدادات المبكرة التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية 2027

رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 

يمكن الآن الدخول على رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027  على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ليتمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي بمختلف محافظات الجمهورية من تسجيل بيانات التقدم لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2027 ، من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/login 

 البريد الإلكتروني الموحد

وقبل الدخول على رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027  على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لابد أولاً أن يقوم الطالب بتفعيل واستلام البريد الإلكتروني الموحد الخاص به وكلمة المرور من خلال تطبيق الحساب المدرسي الموحد عبر الرابط التالي:
https://office365.emis.gov.eg/ 

رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027  .. تعليمات التسجيل

* يجب مراجعة جميع البيانات الظاهرة بإستمارة التقدم مراجعة دقيقة قبل التسجيل.


*يجب استكمال جميع البيانات المطلوبة، والتأكد من صحتها ومطابقتها للمستندات الرسمية


* يجب رفع الصورة الشخصية والمستفدات المطلوبة وفقا للمواصفات والصوابط الحددة على النظام


* في حالة وجود أي خطا أو اختلاف في البيانات بتعين على الطالب الرجوع إلى المدرسة المخنصة. وعدم استكمال أو اعتماد الاستمارة إلا بعد تصحيح البيانات إلكترونيا بمعرفة المدرسة، عن خلال استمارة بيانات التلميذ المخصصة لذلك.


* بعد التأكد من صحة واكتمال جميع الببانات. يتم اعتماد الاستمارة بمعرفة الطالب وولي الأمر، ثم طباعتها وتسليمها إلى المدرسة 

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