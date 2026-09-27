قبل إتاحتها أول أكتوبر| خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2027 الإلكترونية للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية 2027 ، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2026، وحتى يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر 2026.
وتلقى موقع صدى البلد العديد من الإستفسارات بشأن خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 الإلكترونية على موقع وزارة التربية والتعليم .
خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027
من جانبها كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن تفاصيل خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 ، مؤكدةً أنها تتمثل فيما يلي :
- لكي تتمكن من ملء الاستمارة وطباعتها ، ينبغي أن يكون لديك البريد الإلكتروني المدرسي الخاص بك
- واذا لم يكن موجودا يمكن الحصول عليه من خلال رابط انشاء البريد الالكتروني المدرسي بالضغط على انشاء حساب البريد الالكتروني على الرابط التالي https://office365.emis.gov.eg/dashboard
- بعد انشاء البريد الالكتروني المدرسي ، يقوم الطالب بالضغط على رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 https://moe-register.emis.gov.eg/login
- ثم يتم ادخال البريد الالكتروني الموحد الذي تم تفعيله ، ثم الضغط على زر تسجيل الدخول بعد ادخال كلمة المرور
- بعد ذلك تظهر للطالب صفحة بها بيانات الطالب الأساسية ، وبعد مراجعة الطالب لبياناته الأساسية والتأكد من صحتها ، يقوم بتحميل الصورة ، ثم يتم مراجعة بيانات القيد الدراسي وإدخال البيانات المطلوبة
- يقوم الطالب بالضغط على زر حفظ ، تظهر رسالة تم حفظ النموذج بنجاح ، ثم يتم الضغط على زر طباعة الاستمارة لطباعتها
استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 .. الأوراق المطلوبة
من جانبها أعلنت الصفحات الرسمية للمدارس على فيس بوك ، الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 ، مؤكدة أنها تتمثل في :
الأوراق المطلوبة لعمل استمارة الشهادة الإعدادية:
- عدد ٤ صور شخصية مقاس ٤×٦، مطبوع عليها اسم الطالب بالكمبيوتر، على أن يكون الاسم مطابقًا تمامًا لشهادة الميلاد، وبخلفية بيضاء.
- أصل وصل المصروفات الدراسية المسدد بمكتب البريد، بالإضافة إلى صورتين منه.
- أصل وصل رسوم الامتحانات الشهادة الاعدادية، المسدد بمكتب البريد، بالإضافة إلى صورتين منه.
- أصل إيصال رسم التسجيل والحفظ الإلكتروني بمبلغ ١٠٥ جنيهات من مكتب البريد، بالإضافة إلى صورتين منه.
- طابع تعليمي فئة ١٠ جنيهات.
- أصل شهادة الميلاد، بالإضافة إلى صورتين منها.
- عدد ٢ صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، مدون عليها بوضوح:٢ رقم تليفون للتواصل ، والمهنة ، والعنوان بالتفصيل.
- في حالة وفاة الوالد، يرجى إحضار صورة بطاقة الأم، مع كتابة عبارة «الوالد متوفى» عليها.
- ظرف أبيض مدون عليه بوضوح: اسم الطالب – الرقم القومي – العنوان – رقم التليفون – وظيفة الأب.
- عدد ٢ ملف بلاستيك: ملف بلاستيك عادي كبسوله ، ملف بلاستيك شفاف.