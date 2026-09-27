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قبل إتاحتها أول أكتوبر| خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قبل إتاحتها أول أكتوبر| خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027

استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027
استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2027  الإلكترونية للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية 2027 ، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2026، وحتى يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر 2026.

وتلقى موقع صدى البلد العديد من الإستفسارات بشأن خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 الإلكترونية على موقع وزارة التربية والتعليم .

خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 

من جانبها كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن تفاصيل خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 ، مؤكدةً أنها تتمثل فيما يلي :

  • لكي تتمكن من ملء الاستمارة وطباعتها ، ينبغي أن يكون لديك البريد الإلكتروني المدرسي الخاص بك 
  • واذا لم يكن موجودا يمكن الحصول عليه من خلال رابط انشاء البريد الالكتروني المدرسي بالضغط على انشاء حساب البريد الالكتروني على الرابط التالي https://office365.emis.gov.eg/dashboard 
  • بعد انشاء البريد الالكتروني المدرسي ، يقوم الطالب بالضغط على رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 https://moe-register.emis.gov.eg/login 
  •  ثم يتم ادخال البريد الالكتروني الموحد الذي تم تفعيله ، ثم الضغط على زر تسجيل الدخول بعد ادخال كلمة المرور
  • بعد ذلك تظهر للطالب صفحة بها بيانات الطالب الأساسية ، وبعد مراجعة الطالب لبياناته الأساسية والتأكد من صحتها ، يقوم بتحميل الصورة ، ثم يتم مراجعة بيانات القيد الدراسي وإدخال البيانات المطلوبة
  • يقوم الطالب بالضغط على زر حفظ ، تظهر رسالة تم حفظ النموذج بنجاح ، ثم يتم الضغط على زر طباعة الاستمارة لطباعتها

 استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 .. الأوراق المطلوبة

من جانبها أعلنت الصفحات الرسمية للمدارس على فيس بوك ، الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 ، مؤكدة أنها تتمثل في :

الأوراق المطلوبة لعمل استمارة الشهادة الإعدادية:

  •  عدد ٤ صور شخصية مقاس ٤×٦، مطبوع عليها اسم الطالب بالكمبيوتر، على أن يكون الاسم مطابقًا تمامًا لشهادة الميلاد، وبخلفية بيضاء.
  •  أصل وصل المصروفات الدراسية المسدد بمكتب البريد، بالإضافة إلى صورتين منه.
  •  أصل وصل رسوم الامتحانات الشهادة الاعدادية، المسدد بمكتب البريد، بالإضافة إلى صورتين منه.
  • أصل إيصال رسم التسجيل والحفظ الإلكتروني بمبلغ ١٠٥ جنيهات من مكتب البريد، بالإضافة إلى صورتين منه.
  • طابع تعليمي فئة ١٠ جنيهات.
  •  أصل شهادة الميلاد، بالإضافة إلى صورتين منها.
  •  عدد ٢ صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، مدون عليها بوضوح:٢ رقم تليفون للتواصل ، والمهنة ، والعنوان بالتفصيل.
  • في حالة وفاة الوالد، يرجى إحضار صورة بطاقة الأم، مع كتابة عبارة «الوالد متوفى» عليها.
  •  ظرف أبيض مدون عليه بوضوح: اسم الطالب – الرقم القومي – العنوان – رقم التليفون – وظيفة الأب.
  •  عدد ٢ ملف بلاستيك: ملف بلاستيك عادي كبسوله ، ملف بلاستيك شفاف.
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم استمارة الصف الثالث الاعدادي 2027 استمارة الصف الثالث الاعدادي

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