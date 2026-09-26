شكاوى من انتشار "البق" بمدرسة بالزاوية.. والأهالي يستغيثون: صحة ولادنا في خطر

نشر أولياء أمور طلاب مدرسة السويس الرسمية التجريبية للغات ، التابعة لإدارة الزاوية الحمراء التعليمية بالقاهرة ، شكوى واستغاثة عبر الجروبات التعليمية على فيس بوك جاء نصها كالتالي :

السيد مدير إدارة الزاوية الحمراء التعليمية ، تحية طيبة وبعد ، نتقدم لكم بشكوى عاجلة بشأن انتشار حشرة البق داخل فصول المدرسة ، وسوء الحالة الصحية والبيئية في مدرسة السويس الرسمية التجريبية للغات

حيث نتقدم نحن أولياء أمور تلاميذ المدرسة بهذه الشكوى العاجلة، ونرجو من سيادتكم التدخل الفوري لحماية أبنائنا، وذلك بسبب انتشار حشرة البق داخل عدد من فصول المدرسة وانتقال العدوى بين أكثر من فصل، الأمر الذي أصبح يمثل خطراً حقيقياً على صحة الأطفال، خاصة مع احتمالية انتقال الحشرة إلى منازلهم وانتشارها بين أفراد الأسرة.

وقد قمنا كأولياء أمور بإبلاغ إدارة المدرسة وطلب التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة، إلا أننا لم نجد الاستجابة المطلوبة، واستمر انتشار الحشرة من فصل إلى آخر ، كما أن مديرة المدرسة، قامت بإحضار مبيد خاص بالنمل، وظهر ذلك في فيديو تم إرساله إلينا، مع توضيح أنه تم رش فصل خاص بالمرحلة الابتدائية، رغم أن المشكلة الحالية لم تعد مقتصرة على هذا الفصل، بل أصبحت موجودة في فصول الصفين الثاني والثالث أيضاً، وهو ما يستدعي التعامل مع المشكلة بشكل شامل ومن خلال شركة أو جهة مختصة بمكافحة الحشرات، وليس مجرد رش فصل واحد بمبيد غير مخصص للقضاء على حشرة البق.

كما نعاني نحن أولياء امور طلاب المدرسة المذكورة من عدة مشكلات أخرى داخل المدرسة، منها:

- ارتفاع كثافة الفصول إلى حوالي 49 طفلاً في الفصل الواحد رغم صغر مساحة الفصول.

- عدم وجود مراوح كافية أو مناسبة داخل الفصول، مما يزيد من سوء التهوية وازدحام الأطفال.

- حالة الديسكات والمقاعد غير مناسبة للاستخدام الآدمي وتحتاج إلى صيانة أو استبدال.

- سوء حالة دورات المياه وعدم توافر النظافة والتجهيزات الأساسية بالشكل المناسب، وعدم وجود شطافات في الحمامات.

- عند اعتراض أولياء الأمور على هذه المشكلات، يتم الرد علينا بأن نقوم نحن بـ"لمّ" الأموال وإحضار ما يلزم وإصلاحه، الأمر الذي جعل أولياء الأمور يتحملون أعباء مالية متكررة، وأصبحنا نشعر أننا ننفق على احتياجات المدرسة أكثر مما ننفق على احتياجات أبنائنا.

كما نود أن نوضح أن أسلوب تعامل مديرة المدرسة، مع شكاوى أولياء الأمور يتسم بالتعنت وعدم الاستجابة الجادة، ونشعر بأن شكاوانا المتعلقة بصحة أبنائنا لا يتم التعامل معها بالقدر الكافي من الاهتمام، رغم تكرار طلبنا منها التدخل لحل المشكلة.

ونحن لا نطلب سوى بيئة مدرسية آمنة ونظيفة وصحية لأبنائنا، ونرجو من سيادتكم سرعة إرسال لجنة لمعاينة المدرسة والفصول ودورات المياه، واتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على حشرة البق بشكل كامل، مع التأكد من عدم وجودها في باقي الفصول، ومراجعة مستوى النظافة والتهوية والكثافة وحالة الديسكات ودورات المياه.

ونؤكد أننا كأولياء أمور نضطر إلى عدم إرسال أبنائنا إلى المدرسة مؤقتاً لحين التعامل الجاد مع المشكلة والتأكد من القضاء على الحشرة، وذلك حرصاً على سلامة أبنائنا وعدم انتقال العدوى إلى منازلنا وأفراد أسرنا.

لذلك نلتمس من سيادتكم:

سرعة تشكيل لجنة لمعاينة المدرسة على الطبيعة.

اتخاذ إجراء عاجل للقضاء على حشرة البق من خلال جهة مختصة، مع فحص جميع الفصول وليس فصلاً واحداً فقط.

التأكد من سلامة الفصول وخلوها من الحشرات قبل عودة الأطفال.

اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين مستوى النظافة ودورات المياه.

مراجعة حالة الديسكات والمقاعد والتأكد من صلاحيتها للاستخدام.

مراجعة كثافة الفصول والتهوية وعدم ملاءمة أعداد الطلاب لمساحات الفصول.

التحقيق في مدى استجابة إدارة المدرسة لشكاوى أولياء الأمور السابقة.

اتخاذ ما ترونه مناسباً لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية للأطفال.

نرجو من سيادتكم مساعدتنا والتدخل العاجل، فالأمر لم يعد مجرد شكوى من خدمة داخل المدرسة، وإنما أصبح متعلقاً بصحة وسلامة أطفالنا، ونخشى أن يؤدي استمرار المشكلة إلى انتقال الحشرة إلى عدد أكبر من الفصول والمنازل… وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير…مقدمو الشكوى: أولياء أمور تلاميذ المدرسة – مدرسه السويس التجريبية الرسمية للغات)