عمليات الشرقية تتابع انتظام اليوم الأول لإنتخابات مجلس الشيوخ

ترأس المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والمُشكلة من كافة الجهات المختصة والمعنية لمتابعة سير انتخابات اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 والتي انطلقت اليوم الموافق 4 أغسطس وتستمر حتى الغد من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءاً في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة وأعضاء اللجنة وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

تابع المحافظ من خلال غرفة العمليات سير عملية الإنتخابات في يومها الأول وإطمأن على جاهزية المقار واللجان وتواجد جميع القضاة والمستشارين والمراقبين في اللجان الخاصة بهم مؤكداً أنه تم فتح جميع اللجان لإستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم دون ورود أي شكاوي تعيق سير العملية الإنتخابية.

وأكد محافظ الشرقية بدء توافد المواطنين الذين لهم حق التصويت على اللجان للإدلاء بأصواتهم ومن المتوقع زيادتهم على مدار اليوم، مشيراً إلى أن التصويت بدأ من الساعة التاسعة صباحاَ ومستمر على مدار اليوم حتى الساعة التاسعة مساءاً.

أوضح محافظ الشرقية أنه تم تيسير الأمور على المواطنين الناخبين من خلال توفير مقاعد ومظلات أمام اللجان الإنتخابية وتوفير مياه الشرب ووسائل التهوية بالإضافة إلي تزويد اللجان بكراسي متحركة لتمكين كبار السن وذوي الإعاقة الحركية من المشاركة والدخول للمقار ولجان الإنتخابات إلى جانب وضع خطة تأمين طبية متكاملة بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية، وتوفير مصادر كهرباء بديلة تحسباً لأي طارئ مع الالتزام الكامل بتعليمات الهيئة الوطنية للإنتخابات.

يذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ يبلغ 4 مليون و867 ألف و259 ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات للإدلاء بأصواتهم أمام 829 مقر انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 844 لجنة فرعية على مستوى 25 مركز وقسم شرطة.