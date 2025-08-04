بسبب توقف عضلة القلب.. وفاة موظف أثناء انتخابات مجلس الشيوخ بالشرقية

شهدت اللجنة الإنتخابية رقم 471 ومقرها المعهد الديني بقرية المينا صافور التابعة لمركز ومدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية وفاة موظف إثر إصابته بتوقف مفاجيء في عضلة القلب، أثناء انتخابات مجلس الشيوخ وتم إخطار الأجهزة الأمنية بالشرقية وجاري تحرير محضر بالواقعة.

وبالإنتقال والفحص تبين وفاة "صابر السيد عبدالرحمن"، موظف، إثر توقف بعضلة القلب داخل لجنة الانتخابات بالمعهد الديني بقرية المنا صافور بمركز ديرب نجم.

وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.