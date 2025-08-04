محافظ الشرقية يتفقد لجنة مدرسة الشهيد أحمد وحيد لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مقر اللجنة الفرعية بمدرسة الشهيد أحمد وحيد الرسمية للغات بمدينة الزقازيق وذلك لمتابعة سير انتظام عملية التصويت بها وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين للمشاركة في الإنتخابات والإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، مشيداً بإقبال المواطنين على اللجنة والمشاركة في الإنتخابات للحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية وإستكمال مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد.

أكد محافظ الشرقية أنه تم توفير كل سبل الراحة للناخبين والقائمين على العملية الإنتخابية وكذا رفع درجة الإستعداد التام بكافة القطاعات والمديريات الخدمية وتكثيف أعمال النظافة والإنارة داخل وخارج المراكز الإنتخابي , مشيداً بالتواجد الأمني أمام اللجان من قِبل قوات الأمن المكلفة بتأمين المقار من الخارج وكذلك بإقبال المواطنين وسط أجواء من الديمقراطية والشفافية على المقار الإنتخابية والمشاركة في الإنتخابات.

أجرى المحافظ حواراً هادئاً مع الناخبين أمام اللجنة الإنتخابية والذين حرصوا على التوجه لصناديق الإقتراع والمشاركة في هذا العرس الديموقراطي إيمانا منهم بدورهم الفعال في بناء وتنمية وطنهم الغالي مصر.

وأضاف محافظ الشرقية أن المحافظة تٌعد من أولى المحافظات التي يحرص ابناؤها علي المشاركة والتصويت في كافة الاستحقاقات الدستورية ، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الناخبين بمحافظة الشرقية يبلغ 4 مليون و867 ألف و259 ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الإنتخابات للإدلاء بأصواتهم أمام 829 مقر انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 844 لجنة فرعية على مستوى 25 مركز وقسم شرطة.

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ومحمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان.

