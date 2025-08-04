الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر يُدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ | صور

أدلى نيافة الحبر الجليل الأنبا مقار، أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بمقر لجنته الانتخابية بـمدرسة محمد ثابت الابتدائية بمدينة فاقوس.

وكان في استقباله كل من:

السيد المحاسب محمد الأباصيري، رئيس مجلس مركز ومدينة فاقوس.

السيد المقدم محمد نبيل، رئيس مباحث قسم شرطة فاقوس.

السيد الأستاذ هاني السعيد، مدير الإدارة التعليمية بفاقوس.

ويأتي ذلك في إطار المشاركة المجتمعية الفعّالة التي يحرص عليها نيافته دعمًا للعملية الديمقراطية.

وكان أدلي صباح اليوم الأنبا متاؤس بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بأخميم.