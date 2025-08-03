الأنبا باسيليوس يتفقد اجتماع الشباب بكنيسة السيدة العذراء بطوه

تفقد نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، اجتماع الشباب، بكنيسة السيدة العذراء، بطوه.

شارك في اللقاء الأب داود رياض، والأب فيلوباتير جاد، راعيا الكنيسة، حيث أجرى صاحب النيافة حوارًا مع أبنائه وبناته شباب وشابات الاجتماع حول "الانتصار على التحديات".

وأكد الأب المطران لأعضاء الاجتماع أهمية المواظبة على الصلاة اليومية، وقراءة الكتاب المقدس، والالتزام بتعاليم كنيستنا الكاثوليكية، وممارسة الأسرار الكنسية.

التقى نيافة الأنبا باسيليوس أعضاء خدمة دون بوسكو، بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا، بحضور الأب كيرلس مكسيموس، راعي الكاتدرائية، ومسؤول الخدمة، مشيرًا في كلمته مع الحاضرين إلى ضرورة التفاني في الخدمة.