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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قومي المرأة بكفر الشيخ ينظم ندوة توعوية بكنيسة مارمينا والبابا كيرلس

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية
محمود زيدان

نظم المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ ندوة توعوية بالتعاون مع الكنيسة الأرثوذكسية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «معًا بالوعي نحميها»، وذلك برعاية المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة.

عُقدت الندوة في كنيسة الشهيد العظيم مارمينا والبابا كيرلس بمدينة كفر الشيخ، بحضور الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، والقس يسطس سمير كاهن الكنيسة، وبمشاركة 25 سيدة من أبناء المدينة، وحضور الدكتورة جاكلين بشرى، وفريدة المزين المقررتين المناوبتين والدكتورة هالة نصر، عضو الفرع.

تناول اللقاء عدداً من القضايا الوطنية والمجتمعية التي تمس المرأة والأسرة والمجتمع، مثل مواجهة الشائعات، والتطرف الفكري، ورفع الوعي بقضايا الدولة، مع التأكيد على دور المرأة المحوري في بناء الوطن وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

وأكدت الندوة، أهداف المبادرة في نشر الثقافة الإيجابية، وتعزيز القيم الوطنية، وتكريس مفاهيم احترام القانون والانتماء الوطني، انطلاقًا من أن الوعي هو خط الدفاع الأول لحماية مصر من محاولات العبث بأمنها الفكري والاجتماعي.

وأشارت الدكتورة أماني شاكر إلى أن الندوة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي ينظمها فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي وبناء مجتمع متماسك قادر على التصدي للتحديات الراهنة.

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ المجلس القومي للمرأة ندوة توعوية

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