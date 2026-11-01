نيبال: مصرع 4 أشخاص وإصابة 109 آخرين في حوادث متفرقة

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب 109 آخرون في حوادث مرورية متفرقة شهدتها مناطق مختلفة في نيبال خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الشرطة المحلية، في بيان اليوم الأحد، أن الوفيات وقعت جراء حوادث تصادم دراجات نارية ومركبات نقل ركاب، مشيرة إلى أن بعض المصابين توفوا متأثرين بجروحهم أثناء تلقي العلاج في المستشفيات.

وأظهرت بيانات الشرطة أن إقليم كوشي سجل العدد الأكبر من الإصابات بواقع 34 حالة، يليه إقليم لومبيني بـ26 إصابة، ثم باجماتي بـ13 إصابة، ومادهيش بـ11 إصابة، فيما توزعت بقية الإصابات على الأقاليم الأخرى في البلاد.