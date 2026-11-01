القوات الروسية تحيد أكثر من 1100 عسكري أوكراني وتدمر نحو 400 مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد ، عن استهداف القوات التابعة لها ، نقاط تمركز القوات الأوكرانية، وتكبيدها خسائر كبيرة بالأفراد بلغت 1175 عسكريا، إضافة لخسائر جسيمة بالعتاد بلغت 391 مسيرة، و7 مدافع ميدانية، و13 مركبة مدرعة، كما حققت تقدما ملحوظا على جميع خطوط المواجهة، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية "تمركزت وحدات من مجموعة "الشمال" في مواقع وخطوط محصنة، وألحقت هذه الوحدات خسائر بالقوات والمعدات الأوكرانية في مقاطعتي خاركوف وسومي".

وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "تكبد العدو خسائر بلغت 190 جندياً، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وتسع مركبات، ومحطة حرب إلكترونية ، كما أسقطت منظومات الدفاع الجوي 391 طائرة دون طيار".