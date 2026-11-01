قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح أساسيًا في تشكيل طرابزون سبور أمام غازي عنتاب بالدوري التركي
وصول بطلة تحدي القراءة العربي لمقر وزارة التعليم.. والوزير يكرمها بعد قليل
بعد تهديدات إيران .. ما هي قدرات الصواريخ الإيرانية.. وهل تمثل تهديدًا لأوروبا؟
التنظيم والإدارة يعيد فتح التقديم لمسابقة التعاقد مع معلمي 4 مواد.. بهذه الشروط
التوقيت الشتوي 2026.. المواعيد الرسمية لفتح وغلق المحلات والمطاعم والورش
«الأهلي» يمنح ياسر إبراهيم ومحمد هاني «فرصة أخيرة» قبل إغلاق ملف التجديد
الصين تنفذ تهديدها ضد الدوري الإسباني.. اختفاء مباريات ريال مدريد و«مبابي» من شاشات التليفزيون الرسمي
وزير الصحة يتابع 56 زيارة ميدانية لمشروعات صحية في 15 محافظة خلال أكتوبر
لمدة 6 ساعات.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة مساء الاثنين
الأرصاد: موجة ارتفاع الحرارة مستمر غدا مع رياح محملة بالأتربة وشبورة كثيفة.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة
أنور قرقاش: الإمارات لا ترغب في عودة المواجهات العسكرية.. واستمرار الملاحة بمضيق هرمز أولوية
ترامب يرد على احتمال استئناف الحرب مع إيران: سؤال غبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القوات الروسية تحيد أكثر من 1100 عسكري أوكراني وتدمر نحو 400 مسيرة

القوات الروسية تحيد أكثر من 1100 عسكري أوكراني وتدمر نحو 400 مسيرة
القوات الروسية تحيد أكثر من 1100 عسكري أوكراني وتدمر نحو 400 مسيرة
أ ش أ

 أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد ، عن استهداف القوات التابعة لها ، نقاط تمركز القوات الأوكرانية، وتكبيدها خسائر كبيرة بالأفراد بلغت 1175 عسكريا، إضافة لخسائر جسيمة بالعتاد بلغت 391 مسيرة، و7 مدافع ميدانية، و13 مركبة مدرعة، كما حققت تقدما ملحوظا على جميع خطوط المواجهة، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية "تمركزت وحدات من مجموعة "الشمال" في مواقع وخطوط محصنة، وألحقت هذه الوحدات خسائر بالقوات والمعدات الأوكرانية في مقاطعتي خاركوف وسومي".

وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "تكبد العدو خسائر بلغت 190 جندياً، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وتسع مركبات، ومحطة حرب إلكترونية ، كما أسقطت منظومات الدفاع الجوي 391 طائرة دون طيار".

وزارة الدفاع الروسية تمركز القوات الأوكرانية منطقة العملية العسكرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بدءًا من اليوم.. قرار جمهوري بتفويض وزير الدفاع في اختصاصات الرئيس بشأن التعبئة العامة

الدولار

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

عداد الكهرباء

تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي

علياء قمرون

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط علياء قمرون بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

نسمة عثمان

الحياة فرصة.. صاحبة فيديو الانفصال عن زوجها وطردها من منزلها بأمريكا: اتعلمت اللغة وأسست شركتي.. شاهد

الدولار

55 قرشا.. هبوط قوي في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

جنيهات ذهب

الجنيه الذهب يخسر 2240 جنيها.. هبوط قوي في أسعار المعدن الأصفر بمصر

ترشيحاتنا

أرشيفية

الأردن يحبط تهريب مليوني حبة مخدرة قادمة من سوريا

بنيامين نتنياهو

تقارير عبرية: نتنياهو يدفع لانتخابات جديدة مستندا لتحقيق الشاباك وحرب إيران

تل أبيب تعين سفيرا لدى أرض الصومال وتضع حجر الأساس لسفارتها في هرجيسا

إسرائيل تعين سفيرا لدى أرض الصومال وتضع حجر أساس سفارة في هرجيسا

بالصور

18 سنة زواج انتهت بخسارة بيت الأحلام.. تفاصيل قصة نسمة عثمان

نسمة عثمان
نسمة عثمان
نسمة عثمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد