الأنبا باسيليوس يتفقد النشاط الصيفي بكنيسة مار جرجس ببني مزار

تفقد نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، النشاط الصيفي، بكنيسة مار جرجس، ببني مزار.

جاء ذلك بمشاركة الأب أوغسطينوس سامي، راعي الكنيسة، والأخوات الراهبات، حيث تفقد صاحب النيافة جميع فعاليات الأنشطة الصيفية بالرعية.

وقدم الأب المطران كلمات التشجيع لكافة الفئات العمرية المشاركة في الانشطة، مؤكدًا لهم أهمية المواظبة على الصلاة اليومية، وحضور القداس الإلهي، ممارسة الأسرار الكنسية، والاستفادة من جميع الفقرات التكوينية.

وفي سياق الزيارة، التقى نيافة الأنبا باسيليوس خدام الأنشطة الرعوية، مشيرًا إلى ضرورة التفاني في الخدمة، واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، لجذب مخدوميهم، وإيصال التكويني الروحي لهم.