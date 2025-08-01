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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الكنيسة القبطية تشارك في حفل السفارة المغربية

القمص سرجيوس سرجيوس
القمص سرجيوس سرجيوس
ميرنا رزق

شارك القمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية بالقاهرة، أمس، ممثلاً للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في حفل السفارة المغربية بالقاهرة، بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لجلوس الملك محمد السادس على عرش المملكة المغربية.

كان في استقبال وكيل البطريركية السفير محمد آيت وعلي سفير المغرب بالقاهرة، ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، حيث نقل تهنئة قداسة البابا تواضروس الثاني للعاهل المغربي.

وفي سياق آخر، زار الأنبا إيلاريون، أسقف إيبارشية البحيرة، كنيسة الأنبا بولا بقرية بشارة مركز شبراخيت، حيث صلى القداس الإلهي، وخلاله رسم ١٥ شماسًا في رتبة إبصالتس(مرتل)، وذلك عقب صلاة الصلح.

واستقبل أطفال وشباب الكنيسة نيافته بعرض مميز بعنوان “جيل يسلّم جيل”، قدموا خلاله باقة من الترانيم والألحان الكنسية.

القمص سرجيوس سرجيوس الأرثوذكسية سفير المغرب بالقاهرة البابا تواضروس

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