وزير الثقافة في جنازة لطفي لبيب بكنيسة مار مرقس.. صور

رصدت عدسة صدى البلد، صورا لوزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، في جنازة الفنان الراحل لطفي لبيب.

كما حرص على الحضور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ، سلوى محمد علي ، حمزة العيلي، أميرة فتحي، صبري فواز ، شريف منير ، طارق النهري ، يوسف اسماعيل ، طه دسوقي وغيرهم من النجوم.

وتوفي أمس الأربعاء الفنان القدير لطفي لبيب، عن عمر يناهز الـ 77 عامًا بعد صراع مع المرض.

وشهدت اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان لطفي لبيب، تعرضه لوعكة صحية جديدة، حيث نقل الى العناية المركزة يوم الاحد الماضي، عقب تعرضه لنزيف حاد فى الرئة، وتم منع الزيارة عنه بشكل كامل، وتواجد فقط أفراد أسرته بحسب الساعات التى كان يسمح فيها الأطباء بالاطمئنان عليه، خاصة وأنه كان فاقدا لجزء كبير من وعيه فى الساعات الأخيرة.

يذكر أن آخر أعمال لطفي لبيب هو فيلم "مرعى البريمو" بطولة محمد هنيدي، وغادة عادل، وأحمد بدير، ومحمد محمود، وعلاء مرسي، ومصطفى أبو سريع، ونانسي صلاح، ولطفى لبيب، ونيللى محمود، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول المعلم مرعي الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.