زيارة نيافة الأنبا إيلاريون لكنيسة الأنبا بولا ببشارة

زار نيافة الأنبا إيلاريون، أسقف إيبارشية البحيرة، كنيسة الأنبا بولا بقرية بشارة مركز شبراخيت، حيث صلى القداس الإلهي، وخلاله رسم ١٥ شماسًا في رتبة إبصالتس(مرتل)، وذلك عقب صلاة الصلح.

جيل يسلّم جيل

واستقبل أطفال وشباب الكنيسة نيافته بعرض مميز بعنوان “جيل يسلّم جيل”، قدموا خلاله باقة من الترانيم والألحان الكنسية.

وكان زار صاحبا النيافة الأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس "أب الشركة" بحاجر إدفو أسوان والأنبا بيشوي أسقف أسوان يرافقهما وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية ورهبان الدير، أول أمس، مبنى مديرية أمن المحافظة وذلك لتقديم التهنئة للواء عبد الله عبد الهادي مدير أمن المحافظة الجديد، كما قدما التهنئة لقيادات الأمن الوطني بمناسبة تجديد الثقة.