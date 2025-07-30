بحضور الأنبا رافائيل.. اجتماع كهنة كنائس قطاع وسط القاهرة

عقد مجمع كهنة كنائس قطاع وسط القاهرة، أمس، اجتماعهم الدوري بالكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية، بحضور نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس القطاع.

بدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهي، أعقبتها كلمة ألقاها الأب القمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة دارت حول طرق عمل شهادات خلو الموانع ومحاضر الخطوبة والزواج، وجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية.

وفي سياق آخر ، صلى نيافة الأنبا أثناسيوس الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية ومنشية الصدر، أمس، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء بالأميرية، وخلاله دشن نيافته عددًا من الأوانى لخدمة المذبح بالكنيسة ذاتها، كما التقى نيافته بعد انتهاء القداس الإلهي بالآباء كهنة الكنيسة وذلك لمتابعة وتدبير أمور الخدمة بها.