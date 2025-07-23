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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بحضور الأنبا رافائيل.. اجتماع مجمع كهنة إيبارشية الشرقية ومدينة العاشر

آباء كهنة
آباء كهنة
ميرنا رزق

عقد مجمع كهنة إيبارشية الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، اجتماعهم الدوري في كنيسة المغارة المُلحقة بكاتدرائية الشهيد مارجرجس بمدينة العاشر، بحضور صاحبا النيافة الأنبا مقار أسقف الإيبارشية، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة.

المسيح البكر

بدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهي، أعقبتها كلمة ألقاها نيافة الأنبا رافائيل عن "المسيح البكر" أجاب نيافته خلالها عن جميع أسئلة الآباء الكهنة، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة مع التأكيد على ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات البرلمانية القادمة.

مجمع كهنة مجمع كهنة إيبارشية الشرقية ومدينة العاشر القداس

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