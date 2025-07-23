بحضور الأنبا رافائيل.. اجتماع مجمع كهنة إيبارشية الشرقية ومدينة العاشر

عقد مجمع كهنة إيبارشية الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، اجتماعهم الدوري في كنيسة المغارة المُلحقة بكاتدرائية الشهيد مارجرجس بمدينة العاشر، بحضور صاحبا النيافة الأنبا مقار أسقف الإيبارشية، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة.

المسيح البكر

بدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهي، أعقبتها كلمة ألقاها نيافة الأنبا رافائيل عن "المسيح البكر" أجاب نيافته خلالها عن جميع أسئلة الآباء الكهنة، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة مع التأكيد على ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات البرلمانية القادمة.