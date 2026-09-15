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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: طقس الغد حار رطب.. والعظمى بالقاهرة 37

الارصاد
الارصاد
أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد الأربعاء حارا رطبا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، ومعتدلا إلى مائلا للحرارة رطبا على أغلب الأنحاء ليلا .

كما يتوقع الخبراء تشكل شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحياناً علي بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع

فرص ضعيفة جداً لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ومناطق من: حلايب، شلاتين، جنوب أسوان قد تكون متوسطة ورعدية احيانا بنسبة حدوث 10% على مناطق من السلوم – سيوة – مطروح – جنوب سيناء على فترات متقطعة، إلى جانب نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وأيضا يتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 متر ومترين وأن بكون اتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وأن تكون حالة البحرالاحمر معتدلة إلى مضطربة وأن بتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.5 متر وأن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية، وأن تكون حالة خليج السويس معتدلة إلى مضطربة وأن يتراوح ارتفاع الموج بين مترين و2.5 متر وأن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 37 25

العاصمة الجديدة 38 24

6 اكتوبر 38 24

بنها 37 25

دمنهور 36 24

وادى النطرون 36 24

كفر الشيخ 35 23

بلطيم 35 23

المنصورة 36 24

الزقازيق 37 24

شبين الكوم 36 23

طنطا 36 23

دمياط 32 25

بورسعيد 32 26

الاسماعيلية 38 24

السويس 37 24

العريش 34 22

رفح 33 21

رأس سدر 38 25

نخل 36 20

كاترين 34 18

الطور 37 26

طابا 36 25

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 39 28

الاسكندرية 35 25

العلمين 35 25

مطروح 36 26

السلوم 37 25

سيوة 39 26

رأس غارب 38 27

سفاجا 38 28

مرسى علم 39 29

شلاتين 41 30

حلايب 36 29

أبو رماد 42 27

مرسى حميرة 40 28

أبرق 42 27

جبل علبة 42 26

رأس حدربة 36 28

الفيوم 38 25

بني سويف 39 24

المنيا 40 24

أسيوط 41 23

سوهاج 42 25

قنا 45 29

الأقصر 44 28

أسوان 45 30

الوادى الجديد 43 28

أبوسمبل 45 30

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى :-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 42 30

المدينة 46 32

الرياض 41 26

المنامة 39 31

أبوظبى 41 30

الدوحة 41 31

الكويت 45 28

دمشق 35 19

بيروت 31 25

عمان 34 20

القدس 31 20

غزة 32 23

بغداد 43 26

مسقط 34 29

صنعاء 27 14

الخرطوم 42 29

طرابلس 29 23

تونس 31 22

الجزائر 27 18

الرباط 26 19

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-


المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 23 14

إسطنبول 25 17

إسلام آباد 30 22

نيودلهى 31 24

جاكرتا 35 24

بكين 32 18

كوالالمبور 35 26

طوكيو 24 20

أثينا 26 19

روما 30 18

باريس 21 11

مدريد 32 15

برلين 20 12

لندن 19 12

مونتريال 24 14

موسكو 17 08

نيويورك 26 19

واشنطن 29 18

نواكشوط 40 27

أديس أبابا 21 12

هيئة الأرصاد الجوية طقس جنوب سيناء

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