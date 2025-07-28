بحضور الأنبا رافائيل.. اللقاء الشهري للشباب الجامعي بكنائس وسط القاهرة

نظمت كنائس وسط القاهرة، اللقاء الشهري للشباب الجامعي تحت عنوان "محب الحق القديس كيرلس الكبير" في كنيسة الشهيد مار جرجس بمنطقة القللي التابعة لكنائس القطاع، وبحضور نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لها.

وتضمن اللقاء كلمة ألقاها نيافته عن "حياة وتعاليم القديس كيرلس الكبير"، وفقرات مسابقات وكورال، حيث شارك في اللقاء عدد كبير من الشباب والشابات من أبناء كنائس القطاع.

وفي سياق آخر ، صلى نيافة الأنبا بقطر أسقف ديرمواس ودلجا، القداس الإلهي بكنيسة الشهيدة دميانة بقرية الوجاك التابعة للإيبارشية، وخلاله دشّن عددًا من الأواني لخدمة المذبح بالكنيسة ذاتها.