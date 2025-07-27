الأنبا دانيال يترأس المؤتمر الأول لخدام وخادمات المرحلة الثانوية بالكنيسة الكاثوليكية بمصر

نظمت اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، بقيادة نيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، المؤتمر الأول لخدام وخادمات المرحلة الثانوية، وذلك ببيت أم المحبة الإلهية، بأسيوط.

احفظ الوديعة

أقيمت فعاليات المؤتمر تحت شعار "احفظ الوديعة"، انطلاقًا من الآية الكتابية القائلة: "احْفَظِ الْوَدِيعَةَ، مُعْرِضًا عَنِ الْكَلاَمِ الْبَاطِلِ الدَّنِسِ، وَمُخَالَفَاتِ الْعِلْمِ الْكَاذِبِ الاسْمِ،" (1 تي 6: 20)، في الفترة من الرابع والعشرين، وحتى السابع والعشرين من يوليو الجاري، بإشراف وتنظيم لجنة الخدام، المنبثقة عن اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي.

شارك في المؤتمر مسؤولو، وأعضاء اللجان المنبثقة عن اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، وبعض الآباء الكهنة، وخدام وخادمات المرحلة الثانوية، من مختلف الإيبارشيّات الكاثوليكية.

وترأس الأب المطران صلاة القداس الإلهي، مقدمًا كلمات التشجيع للحاضرين، مشيرًا إلى أهمية دور معلم ومعلمة التربية الدينية في نقل وديعة الإيمان المسيحي الكاثوليكي إلى مخدوميهم، متمنيًا للجميع خدمة مثمرة، كما تضمن المؤتمر رتبة التوبة، وممارسة سر المصالحة.

تضمن المؤتمر أيضًا عددًا من المحاضرات واللقاءات المتنوعة ألقاها كلٌ من:

- القمص يوسف أقلاديوس، أحد رعاة كاتدرائية قلب يسوع الأقدس، بالقوصية بعنوان "الخدمة وسيلة الخلاص".

- الأخ فادي عادل، عضو اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي عن "أهمية استيفاء بيانات الخدام".

- الأخ ريمون إسحق، من مؤسسة كير مصر للتنمية حول "الطرق المبتكرة في إعداد وإلقاء محاضرة للمرحلة الثانوية".

- الأب مينا معين، نائب راعي كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، بدير درنكة عن "القديس أثناسيوس ومجمع نيقية".

- الأخ ماجد موريس، استشاري التدريب وإدارة المشروعات التنموية حول "إدارة المشاعر".

ـ الأب فرنسيس وجدي، نائب راعي كنيسة العائلة المقدسة، بالفيوم بعنوان "كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في الخدمة".