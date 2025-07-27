رسامة شمامسة جدد لكنيسة " العذراء ومار بقطر" بأبو المطامير

صلى نيافة الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحيرة، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء والشهيد مار بقطر بقرية حلمي بطرس، مركز أبو المطامير ، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة

١٩ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل)، و١٨ آخرين في رتبة أغنسطس(قارئ)، بالإضافة إلى ٣ في رتبة إيبودياكون(مساعد شماس).

رسامة شمامسة جدد

عقب انتهاء القداس الإلهي تفقد نيافته الكنيسة وأنشطتها، وأستمع لشرح عن تاريخ الكنيسة ونشأتها، والتقى بعدد من أفراد شعب الكنيسة.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تعد الأولى لنيافته لتلك الكنيسة بعد تجليسه أسقفًا على الإيبارشية.