الأنبا باسيليوس يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة السيدة العذراء بجاهين

ترأس نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة السيدة العذراء، بجاهين.

شارك في الصلاة الأب أمين توفيق، والأب يوسف غالي، راعيا الكنيسة، والشماس أكرم شوقي، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "الطعام الجسدي والطعام الروحي".

وعقب ذلك، التقى الأب المطران أبنائه وبناته المحتفى بهم، مؤكدًا لهم ضرورة معايشة كل ما تعلموه خلال فترة الاستعداد لهذه المناسبة المباركة، مشيرًا إلى أهمية المواظبة على الصلاة العائلية، وحضور القداس الإلهي، وممارسة الأسرار الكنسية، مختتمًا اللقاء بتوزيع الهدايا التذكارية عليهم.