زيارة نيافة الأنبا نوفير للكنائس القبطية الأرثوذكسية في سياتل بأمريكا

بدأ نيافة الأنبا نوفير أسقف شبين القناطر زيارة لمدينة سياتل التابعة لمنطقة الأرشيديوسس (شمالي كاليفورنيا والساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية)، حيث زار كنيسة روؤساء الملائكة في إيڤريت وصلى القداس ورسم خلاله عدد من الشمامسة في رتب إبصالتس وأغنسطس، وإيبذياكون.

كما زار كنيسة السيدة العذراء ورسم خلال القداس ٩ شماسة في رتبة إبصالتس وألقى محاضرة للشباب بالناطق بالإنجليزية بعنوان “خمسة مشاعر تجاه الله" و أجاب على أسئلة الشباب.

وألقى أيضًا كلمة في اجتماع الأمير تادرس للشباب الناطق باللغة العربية بعنوان “العطاء وبركات العطاء”

واستكمل عمله بصلاة القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء أيضًا ودشن خلاله بعض أواني المذبح.