تدشين أواني ورسامة شمامسة في زيارة رعوية لكنيسة الأنبا مقار بمركز السادات|صور

قام نيافة الأنبا إيلاريون أسقف البحيرة وتوابعها، بزيارة رعوية لكنيسة الأنبا مقار الكبير بأبونشابة بمركز السادات.

صلاة القداس الإلهي

صلى نيافته القداس الإلهي، وكان في استقباله القس إيلياس فرج عوض الله راعي الكنيسة، وخورس الشمامسة، وفريق الكشافة.

وخلال القداس، صلى نيافته صلوات رسامة عدد من الشمامسة للخدمة بالكنيسة، وهم: ١٠ إبصالتس (مرتل) ، ١٧ أغنسطس (قارئ)، و٣ إبيدياكون ( مساعد شماس) كما دشن بعض الأواني الخاصة بالخدمة الطقسية، وأجرى معمودية لطفلتين من أبناء الكنيسة.

وعقب القداس، التقى نيافته بعدد من القادة والمسؤولين الذين قدّموا له التهنئة، وهم:

• السيد صفوت معوض بحيري، رئيس مركز ومدينة السادات

• فضيلة الشيخ رجب الخراشي، مدير إدارة أوقاف السادات

• فضيلة الشيخ أحمد الفقي، كبير الأئمة بإدارة أوقاف السادات

• الأستاذ نبيل قضب، رئيس الوحدة المحلية بقرية الخطاطبة البلد

• المهندس إبراهيم عبد الحميد، مدير مركز شباب أبونشابة

واختتم نيافته الزيارة بتفقد بعض مرافق وخدمات الكنيسة، في يوم اتسم بالفرح والبركة لجميع أبناء الكنيسة.