الأنبا بشارة يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالهريف

ترأس نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل، بالهريف.

قداس المناولة الاحتفالية

شارك في الصلاة القمص دانيال إسحق، راعي الكنيسة، حيث قدم صاحب النيافة الذبيحة الإلهية، من أجل أبنائه وبناته المحتفى بهم، ليكونوا علامة للفرح والرجاء والإيمان.

وفي كلمة العظة، تحدث الأب المطران عن معجزة إشباع الجموع، مسلطًا الضوء على الله الذي يعمل بواسطة الإمكانيات البسيطة والقليلة، فيصنع منها أمورًا عظيمة، بشرط أن ننفتح، ونتكل عليه دائمًا.

وأوصى راعي الإيبارشيّة أبناء وبنات المناولة الاحتفالية بأن يقدموا ما لديهم للرب من كل قلوبهم، لأن التقدمة التي يفرح بها الرب هي تقدمة القلب المحب، والغافر، والخادم للجميع.