الأنبا توماس يتفقد مؤتمر المرحلتين الإعدادية والثانوية بكنيسة أم النور بإمبابة

تفقد نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، مؤتمر المرحلتين الإعدادية، والثانوية، لكنيسة السيدة العذراء أم النور، بإمبابة.

شارك في المؤتمر القمص إبرام مرجان، والأب ميشيل عبدالله، راعيا الكنيسة، حيث قدم صاحب النيافة كلمات التشجيع لأبناء وبنات المؤتمر، مؤكدًا أهمية الاستفادة من جميع اللقاءات والفقرات، المقدمة لهم.

أقيم مؤتمر المرحلة الإعدادية تحت شعار "ضد التيار"، من خلال دراسة بعض الشخصيات من العهد القديم مثل: إيليا النبي، ودانيال النبي، يوسف الصديق، وكيف نتعلم منهم السير ضد التيار الفاسد.

وفي سياق متصل، جاء مؤتمر المرحلة الثانوية تحت عنوان "على رأي المثل"، حيث تم التعمق في أمثال الرب يسوع، والتعرف على تعاليم السيد المسيح عن الملكوت، بواسطة الأمثال الكتابية.