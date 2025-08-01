الكنيسة الأرثوذكسية في قبرص تشارك بالتصويت في انتخابات الشيوخ

شارك الراهب القس إيرينيئوس البرموسي، النائب البابوي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بدولة قبرص، والآباء الكهنة، في فعاليات الانتخابات البرلمانية لمجلس الشيوخ للمصريين المقيمين بالخارج، والتي تُجرى اليوم وغدًا.

وتوجه النائب البابوي لقبرص وبرفقته الآباء الكهنة الذين يخدمون هناك، صباح اليوم إلى مقر السفارة المصرية في نيقوسيا حيث أدلوا بأصواتهم في الانتخابات. حيث كان في استقباله السفير محمد زعزوع وطاقم السفارة.

وفي سياق آخر ، تسلم نيافة الأنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون جزءًا من رفات الشهيد فيلوباتير مرقوريوس (أبي سيفين)، وذلك من دير الشهيد أبي سيفين بمصر القديمة، مع وثيقة رسمية من الدير ذاته موقعة من رئيسة الدير وفقًا لقرار المجمع المقدس الخاصة بتبادل رفات القديسين، والصادر عام ٢٠٢٢.

واستقبل رهبان الدير الرفات المقدسة لدى وصولها، بالألحان والتماجيد

في وسط فرحة كبيرة من الآباء الرهبان، ووضع نيافة الأنبا أغابيوس الحنوط والأطياب على الأنبوبة التي تحوي الرفات، ثم وضعها في المقصورة التي تجهيزها لهذا الغرض في كاتدرائية القديس الأنبا بيشوي بالدير.