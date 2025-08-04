توفى أثناء عمله.. “العاملين بالنيابات” تنعى شهيد الواجب بالشرقية

تقدمت النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم برئاسة كريم عبدالباقي ومجلس الإدارة، بخالص التعازي إلى أسرة شهيد الواجب الوطني صابر عبدالرحمن، عضو النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، الذي وافته المنية أثناء القيام بمهام عمله داخل لجنة المعهد الديني بقرية صافور بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، إثر توقف مفاجيء بعضلة القلب.

ويواصل المصريون في الداخل التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، التي انطلقت فعاليات المرحلة الثانية منها اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025، وتستمر حتى مساء غد الثلاثاء.

كان الموظف صابر السيد عبدالرحمن، تم انتدابه للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، وأثناء ذلك أصيب بأزمة قلبية وتوقف بعضلة القلب وقد فارق على إثرها الحياة.