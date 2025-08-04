بعد الإدلاء بصوته.. أمين الجبهة الوطنية بالغربية: المشاركة واجب وطني ورسالة دعم للدولة

أدلى أحمد الشرقاوي، أمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الغربية، بصوته في الانتخابات البرلمانية لمجلس الشيوخ 2025، مؤكدًا أهمية هذا الاستحقاق الدستوري ودوره في تعزيز الحياة النيابية واستكمال مؤسسات الدولة.

تصويت امين الجبهة الوطنية

وقال الشرقاوي، إن العملية الانتخابية تسير بشكل منظم وآمن، وسط إجراءات تنظيمية ميسرة تسهل على المواطنين الإدلاء بأصواتهم، مشيدًا بالحضور المشرف من أبناء المحافظة، وهو ما يعكس ارتفاع مستوى الوعي السياسي لدى المواطنين، وإدراكهم لأهمية المشاركة في صنع القرار الوطني.

اقبال الناخبين

وأضاف أمين المحافظة، أن مشهد الإقبال أمام اللجان يعبر عن روح الانتماء والحرص على أداء الواجب الوطني، مشيرًا إلى أن المشاركة في الانتخابات ليست فقط حقًا دستوريًا، وإنما مسؤولية مشتركة تجاه الوطن، ورسالة واضحة للعالم بأن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية في ظل التحديات الراهنة.

وأكد الشرقاوي، أن حزب الجبهة الوطنية يحرص على الحضور الفعّال في مختلف المحافظات، ودعم مرشحيه في إطار التنافس الديمقراطي، بما يسهم في تمثيل حقيقي يعبر عن تطلعات المصريين ويخدم أولويات الدولة في المرحلة المقبلة.