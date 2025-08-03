فريق طلابي من هندسة طنطا يحصد المركز الأول بمسابقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

أعلن الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، فوز فريق طلابي من قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربية بكلية الهندسة بالجامعة بالمركز الأول في مسابقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) لأفضل مشاريع التخرج للعام الأكاديمي 2023/2024، منوها بأن هذا الفوز المتميز جاء بفضل مشروعهم المبتكر بعنوان "Design of FTTH Network Using A Special Designed Fiber".

دعم طلاب وطالبات جامعة طنطا

أشرفت على المشروع الدكتورة نانسى أحمد عبد المجيد الشاعر، المدرس بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربية، وتكون الفريق الطلابي من تسعة طلاب متميزين وهم: سمر محمد الخواجه، وأحمد محمد العجمى، ومارتينا ايهاب لويس، ومجدى مسعد شحاته، وشروق أحمد فاروق، ومصطفى محمد نعمان، ونورهان ابراهيم حسن، وياسمين حسن المليجى، وسهيلة خالد عبد الرؤوف، وشهدت المسابقة منافسة قوية بين 50 مشروعًا من 18 جهة أكاديمية مختلفة من أنحاء الجمهورية.

وتقدم الدكتور محمد حسين بخالص التهنئة للطلاب الفائزين بالمركز الأول ومشرفتهم الدكتورة نانسى الشاعر على هذا الإنجاز الرائع، مؤكداً أن فوزهم بالمركز الأول في مسابقة مرموقة مثل مسابقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو مصدر فخر لنا جميعًا، ويعكس الكفاءة العالية والمستوى المتقدم لخريجي الجامعة، ويعكس استراتيجية الجامعة في رعاية ودعم المبتكرين لتحقيق الاستثمار المعرفي، وتضع الجامعة نصب عينيها رعاية ودعم المبتكرين من الطلاب والباحثين كأحد المحاور الاستراتيجية الرئيسية لخطتها المستقبلية.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يجسد مدى التزام جامعة طنطا بمبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا أن الاستثمار في العقول المبتكرة هو حجر الزاوية لتحقيق التقدم والازدهار لدعم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

تطبيق مشروعات تنموية

وأضاف رئيس جامعة طنطا أن الابتكار والبحث العلمي التطبيقي ليس مجرد نشاط أكاديمي، بل هو محرك رئيسي للاستثمار المعرفي القادر على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه مجتمعنا، ولذلك تلتزم الجامعة بتوفير بيئة داعمة ومحفزة تشجع على الإبداع، وتُمكن الباحثين والطلاب من تحويل أفكارهم إلى مشاريع حقيقية ذات أثر اقتصادي واجتماعي.

من جانبه صرح الدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة بجامعة طنطا بأن فوز الفريق الطلابي بالمركز الأول يأتي تأكيدا على جودة المناهج الأكاديمية والخبرات العملية التي توفرها الكلية الهندسة، مؤكداً أن هذا المشروع يمثل نموذجًا يحتذى به في الابتكار والتطبيق العملي، موجها الشكر للمشرفة الدكتورة نانسى الشاعر.

وأعرب عن تمنياته للطلاب بكل التوفيق في مسيرتهم المهنية المستقبلية، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف أتمتة عملية التخطيط والتحسين لإنشاء شبكة ألياف ضوئية أكثر كفاءةً وفعاليةً وأقل تكلفة مقارنة بطرق التخطيط التقليدية لتوصيل الألياف الضوئية إلى الشبكة المنزلية.