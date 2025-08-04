رئيس جامعة طنطا يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

أدلى الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، اليوم، في لجنته الانتخابية بمدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات، بمدينة طنطا، محافظة الغربية.

استفتاء انتخابي

وأكد الدكتور محمد حسين على أهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، مشيرًا إلى أن هذه الانتخابات تمثل فرصة لتعزيز الحياة السياسية والديمقراطية في مصر.

دعم رئيس جامعة طنطا

ووجه رئيس الجامعة رسالة للطلاب، حثهم فيها على النزول والمشاركة بقوة في هذه الانتخابات، مؤكدا أن صوت الشباب هو أساس بناء المستقبل، وأنه أمانة، والمشاركة فيه حق دستوري وواجب وطني.

وشدد على أن مشاركتهم الإيجابية تسهم في اختيار الكفاءات التي ستخدم المجتمع وتضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.