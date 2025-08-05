قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صحيفة فيتنامية: الرئيس كونج يدعو من مصر إلى شراكة شاملة بمجالات الطاقة والتنمية والسلام
بعد وصول بطاقته الدولية .. الزمالك ينجح في قيد عدي الدباغ
موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في افتتاح بطولة الدوري المصري
مصر تستضيف مؤتمر "APUA".. تحول الطاقة في إفريقيا محور النقاش بحضور 1500 مشارك
بسبب فيديوهات خادشة للحياء.. قرار قضائي ضد سوزي الأردنية
شوبير يكشف عن شرط ديانج للموافقة على التجديد للأهلي
الصفقة رسمي خلال ساعات | خبر مثير في الزمالك
بعد تصديق الرئيس .. شروط الحصول على شقة بديلة ضمن قانون الإيجار القديم
إقبال كبير من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025|صور
انتخابات الشيوخ.. توافد الناخبين على لجان مدرسة محمد الفقي بأبو النمرس.. صور
بقصر الاتحادية.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الفيتنامي
صرف إعانة عاجلة من العامة للنيابات والمحاكم لأسرة موظفة محكمة إسنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ساعات الذروة.. تكدس المواطنين أمام لجان محافظة الشرقية | صور

لجنة " برد " بمدينة الحسينية
لجنة " برد " بمدينة الحسينية
إبراهيم القادري

شهدت لجنة " برد " بمدينة الحسينية محافظة الشرقية أقبال كبير من قبل المواطنين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 .

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ 2025، في الساعة التاسعة من صباح اليوم، على أن تختتم عملية التصويت اليوم في التاسعة مساء، وتستأنف أعمالها اليوم كآخر أيام التصويت.


وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ بحسب الهيئة الوطنية للانتخابات داخل مصر في 8 آلاف و825 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.

وتم توزيع اللجان الفرعية في 27 دائرة مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر لنظام القائمة (القاهرة وشمال ووسط الدلتا - شمال ووسط وجنوب الصعيد - غرب الدلتا - شرف الدلتا).

وتوزع اللجان في محافظة القاهرة 544 لجنة، وفى القليوبية 367 لجنة، وفى الدقهلية 723 لجنة، وفى المنوفية 469 لجنة، وفى الغربية 654 لجنة، وفى كفر الشيخ 442 لجنة، وفى الجيزة 492 لجنة، وفى الفيوم 297 لجنة، وفى بني سويف 371 لجنة، وفى المنيا 476 لجنة، وفى أسيوط 371 لجنة، وفى الوادى الجديد 60 لجنة، وفى سوهاج 507 لجنة، وفى قنا 304 لجنة، وفى الأقصر 147 لجنة، وفى أسوان 190 لجنة، وفى البحر الأحمر 67 لجنة، وفى الشرقية 844 لجنة، وفى دمياط 130 لجنة، وفى بورسعيد 50 لجنة، وفى الإسماعيلية 135 لجنة، وفى السويس 41 لجنة، وفى شمال سيناء 45 لجنة، وفى جنوب سيناء 18 لجنة، وفى الإسكندرية 320 لجنة، وفى البحيرة 633 لجنة، وفى مرسى مطروح 127 لجنة.

المنافسة في انتخابات مجلس الشيوخ

تخوض القائمة الوطنية من أجل مصر انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمفردها، ووفقا للقانون مجلس الشيوخ فهي تحتاج إلى 5% من أصوات الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين.

على المستوى الفردي، يبلغ إجمالي عدد المترشحين ( 424) مترشح، منهم ( 183 ) مرشحاً مستقلاً، وعدد ( 241 ) مرشحاً عن الأحزاب السياسية.

انتخابات مجلس الشيوخ 2025 عملية التصويت مجلس الشيوخ 2025 الوطنية للانتخابات داخل مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الحاسبات 82.9% والطب البيطري 84.3% والعلوم 80.8%.. تنسيق المرحلة الثانية 2025

أسعار العملات

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري الثلاثاء 5-8-2025

حامد حمدان

حمدان يثير الجدل برسالة بعد أنباء انتقاله للزمالك.. هل تمت الصفقة؟

شاكر محظور - بلوجر

مش قادر أقعد فى الحبس.. شاكر محظور لـ محاميه: طلعني من هنا

الإيجار القديم

آليات قانون الإيجار القديم لتعويض المستأجرين.. 5 وسائل مباشرة لحماية الطرف الأضعف

سمية الكتامي الأولي علي الجمهورية

إصابة الأولي على الجمهورية في حادث تصادم ونقل والدها إلى المستشفى لإجراء جراحة عاجلة

سيف زاهر

خلال ساعات.. سيف زاهر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

البلوجر علياء قمرون - بائعة المناديل

أنا غلطانة.. بكاء وصراخ علياء قمرون نجمة الـ تيك توك في الحبس

ترشيحاتنا

أمين البحوث الإسلامية خلال كلمته في حفل تدشين (نوازل الفضاء)

أمين البحوث: الإسلام رسالة حضاريَّة لا تحدُّها الأرض

الصلاة

هل عدم الخشوع في الصلاة أو السرحان يتطلب إعادتها .. لجنة الفتوى تجيب

مدير مركز الأزهر العالمي للفلك: المركز "منارة للفكر الاجتهادي" تدمج العلوم الشرعية بأحدث التطورات الفلكية

الأزهر العالمي للفلك: المركز "منارة للفكر الاجتهادي" تدمج العلوم الشرعية بأحدث التطورات الفلكية

بالصور

نور الزاهد تخطف الأنظار فى حفل خطوبتها وسط العائلة

نور الزاهد تخطف الانظار فى حفل خطوبتها وسط العائلة
نور الزاهد تخطف الانظار فى حفل خطوبتها وسط العائلة
نور الزاهد تخطف الانظار فى حفل خطوبتها وسط العائلة

أمازون تبدأ بيع سيارات مستعملة في هذا البلد

أمازون أوتو
أمازون أوتو
أمازون أوتو

فوق المسرح قدام الجمهور | تصرف خارج من مؤدي راب وجدل على السوشيال

شهاب
شهاب
شهاب

طريقة عمل المسقعة المصرية بأسهل الخطوات

طريقة عمل المسقعة المصرية بأسهل الخطوات
طريقة عمل المسقعة المصرية بأسهل الخطوات
طريقة عمل المسقعة المصرية بأسهل الخطوات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

بلال قتديل

بلال قنديل يكتب: تدني الأخلاق في زمن البلوجر والتيك توكرز

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الحكومية .. بين الدور المجتمعي وضغوط السوق

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: غزة بين التجويع والصفقات.. تشابك المسارات وتغيّر المواقف

المزيد