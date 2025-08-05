قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف أتأكد من رضا الله عني؟.. أمين الإفتاء: يُعرف من الطاعات
الأهلي بيأكد .. تامر أمين يكشف مفاجأة كبرى عن وسام أبو علي
آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025 ضمن سكن لكل المصريين 7
مشاركة نسائية وشبابية واسعة في انتخابات الشيوخ.. وتسهيلات كبيرة للناخبين
الأوقاف: قانون الإيجار القديم الجديد يسري على العيون الوقفية التابعة للوزارة بلا استثناء
وفاة 4 أشخاص في تحطم طائرة تابعة للحماية المدنية الجزائرية
وفاة مدير الكرة بنادي بورتو البرتغالي
بعد تعرضه للإغماء.. نقيب المهن التمثيلية يكشف الحالة الصحية للفنان محمد صبحي
رئيس الوطنية للانتخابات: المواطن المصري الداعم الحقيقي للدولة
بعد انتهاء التصويت وغلق اللجان.. بدء فرز أصوات الناخبين بـ انتخابات مجلس الشيوخ
الوطنية للانتخابات: الهيئة وحدها المختصة بإعلان نتائج انتخابات الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ 2025| إقبال كثيف في اللحظات الأخيرة.. وتوقعات بمد التصويت ببعض اللجان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة المنصورة يُدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بلجنة الشهيد خالد الطوخى

رئيس جامعة المنصورة
رئيس جامعة المنصورة
همت الحسينى

أدلى الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك خلال توجُّهه اليوم، الثلاثاء 5 أغسطس 2025، إلى مقر لجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد خالد الطوخي بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى مقر اللجنة، المستشار ممدوح الباز، رئيس اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الدقهلية، الذي رحَّب برئيس جامعة المنصورة، مشيدًا بدور الجامعة في تعزيز المشاركة المجتمعية والوعي السياسي.

وأكَّد الدكتور شريف خاطر، عقب الإدلاء بصوته، أن المشاركة في العملية الانتخابية تُعد استحقاقًا دستوريًّا وواجبًا وطنيًّا، يجسِّد وعي المواطنين وإيمانهم بدورهم المحوري في بناء مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ يُعَدُّ أحد دعائم الحياة التشريعية، ويسهم في دعم الاستقرار السياسي وتعزيز خطط التنمية الشاملة.

وأوضح أن مشاركته تأتي انطلاقًا من إيمانه بأهمية الانخراط في الاستحقاقات الوطنية التي تعكس إرادة الشعب المصري، وتسهم في ترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأعرب رئيس الجامعة عن بالغ سعادته بالمشاركة الفاعلة التي أبدتها أسرة جامعة المنصورة في اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكِّدًا أن الإقبال الملحوظ عكس وعيًا وطنيًّا راسخًا، وإيمانًا حقيقيًّا بأهمية الدور المجتمعي في دعم استحقاقات الدولة المصرية، بما يعزز مناخ الاستقرار ويدعم مسيرة التنمية والبناء.

وأكَّد أن الإقبال الواسع من منسوبي الجامعة على التصويت لا يُعبِّر فقط عن وعيهم السياسي، بل يُمثِّل أيضًا صورةً مشرقةً من صور الانتماء الوطني، ويعكس إدراكًا متقدمًا بأهمية اختيار ممثلين يُعبِّرون عن طموحات المجتمع، ويسهمون في بناء مستقبل تشريعي يعزز الاستقرار والتنمية.

وأشار الدكتور شريف خاطر إلى أن جامعة المنصورة لا تقتصر رسالتها على التعليم والبحث العلمي فحسب، بل تضطلع بدور متكامل في ترسيخ مفاهيم المواطنة والانتماء، ونشر ثقافة المشاركة الفاعلة في القضايا الوطنية، داعيًا أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب إلى الاستمرار في المشاركة الإيجابية خلال اليوم الثاني من العملية الانتخابية، بما يعكس صورة مشرِّفة للجامعة كمؤسسة وطنية رائدة تسهم في دعم القضايا القومية وتعزيز الوعي السياسي لدى الشباب.

واختتم رئيس الجامعة تصريحاته بالتأكيد على أن المؤسسات التعليمية، وفي مقدِّمتها الجامعات، تمثل بيئةً فاعلةً لبناء الوعي الوطني، وتعزيز ثقافة المشاركة في الحياة العامة، بما يضمن تخريج أجيال قادرة على حماية مكتسبات الوطن والمشاركة في صياغة مستقبله، كما شدَّد على أن الدولة حريصة على تهيئة مناخ ديمقراطي يكفل حرية المشاركة ويعزز ثقة المواطنين في المسار الوطني، مؤكِّدًا أن شباب الجامعات هم عماد المستقبل، وأن مشاركتهم الفاعلة تُجسِّد وعيهم الحقيقي وإيمانهم بدورهم في صياغة حاضر الوطن وصناعة مستقبله.

الدقهلية الجامعه الانتخابات لجان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطالبة المتوفية

وفاة طالبة ثانوي في حادث أليم.. وإدارتها التعليمية تنعيها ببيان

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

شاكر محظور - بلوجر

مش قادر أقعد فى الحبس.. شاكر محظور لـ محاميه: طلعني من هنا

تعاطي مخدرات وحيازة سلاح وفيديوهات خادشة.. قرار عاجل من المحكمة ضد شاكر محظور

تعاطي مخدرات وحيازة سلاح وفيديوهات خادشة.. قرار عاجل من المحكمة ضد شاكر محظور

سمية الكتامي الأولي علي الجمهورية

إصابة الأولي على الجمهورية في حادث تصادم ونقل والدها إلى المستشفى لإجراء جراحة عاجلة

محمد صبحي

بعد نقله للمستشفى.. الحالة الصحية للفنان محمد صبحي| خاص

بسبب فيديوهات خادشة للحياء.. قرار قضائي ضد سوزي الأردنية

بسبب فيديوهات خادشة للحياء.. قرار قضائي ضد سوزي الأردنية

المحكمة الدستورية

قرار عاجل في دعوى عدم دستورية فقرة بقانون الإيجار القديم بشأن حالات الطرد

ترشيحاتنا

دواجن وبيض

هتشتريها بكام بكره؟.. أسعار الدواجن والبيض في الأسواق

وزير التموين

وزير التموين والتجارة الداخلية يلتقي بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

وزير الإسكان يصل برشلونة

وزير الإسكان يزور أكبر مركز عالمي في دراسات وأبحاث معدات تحلية المياه ببرشلونة

بالصور

من الكوليسترول للسكري.. متى يصبح البيض خطرًا على صحتك؟

أضرار الإفراط في تناول البيض
أضرار الإفراط في تناول البيض
أضرار الإفراط في تناول البيض

صحتك أولاً.. تنبيه من ChatGPT يعلمك بوقت الراحة

"تشات جي بي تي" يذكّرك بالراحة
"تشات جي بي تي" يذكّرك بالراحة
"تشات جي بي تي" يذكّرك بالراحة

استدعاء 12 ألف سيارة كيا بسبب عيب خطير

كيا
كيا
كيا

قائمة بأكثر 10 وظائف عرضة للاستبدال بالذكاء الاصطناعي

وظائف في مهب الريح
وظائف في مهب الريح
وظائف في مهب الريح

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد التصديق عليه.. إزاي تحسب الزيادة في قانون الإيجار القديم؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

موعد رفع القيمة الإيجارية بعد التصديق على قانون الإيجار القديم

ايمان عبد اللطيف

اليوم الثانى.. إقبال كبير من المواطنين في حى الدقى على الانتخابات

ايمان عبد اللطيف

انتخابات مجلس الشيوخ 2025 .. محافظ الجيزة يتفقد لجان الدقي.. بث مباشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

بلال قتديل

بلال قنديل يكتب: تدني الأخلاق في زمن البلوجر والتيك توكرز

المزيد