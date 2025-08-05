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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع سير العملية الانتخابية من غرفة العمليات المركزية للانتخابات مجلس الشيوخ

محافظ الدقهلبة
محافظ الدقهلبة
همت الحسينى

ترأس اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية  اليوم الثلاثاء غرفة العمليات المركزية بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ، والتأكد من جاهزية واستقرار جميع اللجان على مستوى المحافظة.

حيث أصدر "المحافظ " توجيهات فورية إلى هيئة الإسعاف بتمركز سيارات الإسعاف بالقرب من اللجان الانتخابية لتقديم الدعم الطبي العاجل إذا لزم الأمر ، وشركات المرافق (الكهرباء – المياه) بضرورة المتابعة المستمرة لوصول الخدمات لجميع اللجان دون انقطاع، مع توفير بدائل طارئة وفرق صيانة جاهزة للتدخل الفوري في حالة حدوث أعطال.

وأكد " مرزوق " أن "الدولة وفّرت كل سُبل الدعم والتأمين، واللجان مؤمّنة بالكامل لخروج الانتخابات بصورة حضارية تليق بالشعب المصري" ، كما شدد على رؤساء المراكز والمدن والاحياء بأهمية النظافة العامة بمحيط اللجان، وتنظيم المرور بالشوارع الرئيسية والفرعية المحيطة بمراكز الاقتراع.

وكلف “ المحافظ ” رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية بضرورة المتابعة الدقيقة واللحظية لسير العملية داخل اللجان الفرعية ، والإبلاغ الفوري عن أي معوقات ،وتوفير الدعم الكامل للمواطنين أمام اللجان، وخاصة كبار السن وذوي الهمم .

ودعا “ مرزوق ”العاملين بكافة الجهات التنفيذية إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات، مؤكدًا أن:"المشاركة واجب وطني.. والشعب المصري يثبت في كل استحقاق أنه على قدر المسؤولية والوعي".

وقد حضر المتابعة داخل غرفة العمليات المركزية كل من الدكتور أحمد العدل – نائب المحافظ ، واللواء عماد عبدالله – السكرتير العام ، والأستاذ محسن طه – مدير عام المجالس واللجان ومقرر عام الانتخابات بالمحافظه ، والعميد الهيثم عواد – المستشار العسكري للمحافظة ،والعميد عبدالحميد غلاب – مدير مكتب المخابرات العامة بالدقهلية ، والدكتور بيسوني محمد مدير مديرية التربية والتعليم،  وممثلي كافة المديريات الخدمية وشركات المرافق .

الدقهلية محافظ الشبكه انتخابات مجلس الشيوخ

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