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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد سير العملية الانتخابية في لجان الشيوخ بالمنصورة

محافظ الدقهلبة
محافظ الدقهلبة
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية متابعة سير أعمال التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بعدد من اللجان الانتخابية بمدينة المنصورة، شملت مدرستي بن لقمان الإعدادية والملك الكامل الثانوية، حيث اطمأن على انتظام العملية الانتخابية، وتوافر كافة التيسيرات اللازمة للناخبين منذ الساعات الأولى لبدء الاقتراع.

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة توفير أقصى درجات الانضباط والنظام داخل وحول المقار الانتخابية، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني الدائم والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والصحية لضمان خروج العملية الانتخابية في أبهى صورها.

وأكد المحافظ أن اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة تعمل بكفاءة عالية، وتحت إشراف قضائي كامل، مشيدًا بوعي المواطنين الذين توافدوا للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية واجب وطني وحق دستوري على الجميع.

وقال  “ مرزوق ”إن الدولة وفرت كافة الإمكانات اللازمة لتيسير عملية التصويت، من تجهيز اللجان وتوفير أماكن انتظار ومظلات لكبار السن، وكراسي متحركة لذوي الهمم، إلى جانب خطة تأمين طبي ووقائي متكاملة، ومصادر كهرباء احتياطية، وتنسيق دائم بين غرف العمليات لمتابعة اللحظة بلحظة.

كما دعا المحافظ  المواطنين إلى الإقبال على صناديق الاقتراع، والمشاركة الإيجابية التي تعكس وعي أبناء المحافظة، وتُبرز الوجه الحضاري للدقهلية في دعم المسار الديمقراطي، مشيدًا في الوقت نفسه بدور الشباب في التوعية وحث المواطنين على المشاركة، ومؤكدًا أن الوعي المجتمعي هو خط الدفاع الأول في بناء الوطن وحماية مكتسباته.

وأشار محافظ الدقهلية أن المرأة المصرية تثبت كل يوم تميزها ومكانتها الكبيرة في المجتمع ومشاركتها الكثيفة اليوم دلسل وعي ومسئولية، مؤكدا أن ما شاهده اليوم بلجان الانتخابات لا يمكن وصفه بتلكلمات والصورة خير دليل، كما يمثل عرس ديمقراطي يؤكد عراقة شعب الدقهلية ووعيه وحرصه على أداء الاستحقاق الانتخابي.

كما أكد محافظ الدقهلية أن الدولة حريصة كل الحرص على توفير كافة متطلبات المواطنين في جميع المجالات، وأن الأحداث الجارية بالمنطقة تحتم علينا الالتفاف حول القيادة السياسية، والمضي قدما خلف  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يضرب أروع وأصدق الأمثلة في العطاء والاخلاص.

وأوضح محافظ الدقهلية أن متابعتنا للعملية الانتخابية لا تؤثر على تقديم كافة الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن المراكز التكنولوجية في جميع مراكز ومدن المحافظة تعمل بشكل طبيعي لتلبية احتياجات المواطنين، كما أنه بالتوازي تتواجد فرق عمل بغرف العمليات وميدانيا لمتابعة سير أعمال الانتخابات وتذليل أي عقبات.

 وتستمر عملية التصويت لليوم الأول حتى الساعة التاسعة مساءً، وتُستأنف غدًا الثلاثاء 5 أغسطس، وسط متابعة لحظية من غرفة عمليات المحافظة، لضمان سير العملية الانتخابية بكل شفافية ويسر.

الدقهلية محافظ المنصوره ابن لقمان

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