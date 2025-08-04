محافظ الدقهلية: الأجواء الانتخابية تعكس روحًا وطنية عالية

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن الأجواء الانتخابية في المحافظة تعكس روحًا وطنية عالية، مشيرًا إلى أن الأغاني الوطنية والمظاهر الاحتفالية المنتشرة تعبر عن حالة من الاستنفار الوطني تعكس مدى ارتباط المواطنين بوطنهم.

وقال اللواء طارق مرزوق خلال لقائه مع محمود حافظ، مراسل صدى البلد في تغطية خاصة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، مع الإعلامي شريف نور الدين، على قناة "صدى البلد"، إن المشهد العام يمثل رسالة قوية لأي جهة تحاول التشكيك في إيمان المواطن المصري بوطنه وقيادته السياسية وأجهزة الدولة، مؤكدًا أن الشعب المصري يثبت دائمًا دعمه للدولة في كافة الظروف، ويقف خلف قيادته بثبات.

وأشاد المحافظ بالمشاركة اللافتة من فئة الشباب، واصفًا ذلك بارتفاع واضح في الوعي المجتمعي، ليس فقط على مستوى محافظة الدقهلية، بل في مصر كلها، لافتًا إلى أن ما شهده صباح اليوم من استعدادات وتنظيم يؤكد أن الدولة وفرت كل الإمكانات اللازمة لضمان عملية انتخابية آمنة ومنظمة.

وأوضح أن جميع أطياف المجتمع تشارك اليوم من سيدات ورجال وكبار سن وحتى الأطفال، وهو ما يعكس مظاهرة حب للوطن، وتجديدًا للعهد بالتمسك بالقيادة السياسية ومواقف الدولة الثابتة.

وأشار إلى أن الاستعدادات للعملية الانتخابية بدأت منذ عدة أسابيع، وشهدت تنسيقًا تامًا بين كافة أجهزة الدولة، من وزارة الداخلية، والمحليات، والصحة، والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، بالإضافة إلى الأحزاب والتنظيمات السياسية.

وأوضح أن الهدف الأساسي كان تهيئة المناخ المناسب أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم دون أي ضغوط أو تأثير، مشددًا على أن الدولة لا تهدف إلى توجيه المواطن لاختيار بعينه، بل تسعى فقط لتعزيز مبدأ المشاركة الواعية.

