الوزراء في المقدمة.. إقبال على صناديق الاقتراع في اليوم الأول من انتخابات الشيوخ

أكدت نورهان عادل، مراسلة قناة صدى البلد من محافظة القاهرة، أن العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ لعام 2025 انطلقت في أجواء منظمة، حيث فتحت اللجان أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا بمقر مدرسة سيزا نبراوي في منطقة التجمع الخامس.

وقالت خلال تغطية خاصة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، مع الإعلامي شريف نور الدين، على قناة "صدى البلد"، إن أول من أدلى بصوته في هذا المقر الانتخابي كان المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وتبعه مباشرة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، الذي عبر عن سعادته بمشاركة الشباب بكثافة منذ اللحظات الأولى لفتح اللجان، مشيرًا إلى أن وجودهم يصنع مشهدًا وطنيًا إيجابيًا.

كما حضر لاحقًا وزير السياحة والآثار، الدكتور شريف فتحي، الذي أدلى بصوته قرابة الساعة 11 إلا ربع، مؤكدًا أهمية المشاركة الجماهيرية الواسعة، وداعيًا المواطنين إلى النزول والإدلاء بأصواتهم.

وأشارت إلى أن الدولة وفرت كافة الاستعدادات اللوجستية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، حيث تم تجهيز اللجان بمعدات الإضاءة والتهوية والمقاعد المخصصة لكبار السن، بالإضافة إلى وجود لوحات إرشادية توضّح طريقة التصويت الصحيحة.