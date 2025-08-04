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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة البيئة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ بمدرسة مدينتي للغات

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
حنان توفيق

أدلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ 2025  صباح اليوم الاثنين ، في لجنة مدرسة مدينتي للغات بالتجمع الأول  حيث تقام الانتخابات يومي 4- 5 أغسطس الجاري.

وأكدت الدكتورة منال عوض، عقب الإدلاء بصوتها أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري واجبا وطنيا، وحق كفله الدستور لجميع أبناء الشعب المصري الذين لهم حق التصويت ، وينبغي الحرص على النزول والإدلاء بأصواتهم، وإظهار مشاركتهم الإيجابية وممارسة حقهم بحرية كاملة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، إلى أن المحافظات قامت بكافة الاستعدادات اللازمة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لتقديم كل التيسيرات للمواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات بمختلف محافظات الجمهورية.

وزيرة التنمية المحلية أعمال وزير البيئة مدينتي للغات

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