محافظ كفر الشيخ: جاهزية كاملة للمقار الانتخابية استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

أكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة أنهت استعداداتها لاستحقاق انتخابات مجلس الشيوخ 2025، من خلال رفع كفاءة جميع المقار الانتخابية والبالغ عددها 439 مقرًا، بما يضمن جاهزيتها لاستقبال الناخبين والقضاة والمشرفين على العملية الانتخابية.

وأوضح المحافظ، في تصريحات خاصة لقناة «إكسترا نيوز»، أنه تم تجهيز المقار بكافة الاحتياجات اللوجستية، مشيرًا إلى توفير كراسي متحركة داخل كل لجنة لتسهيل التصويت لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تخصيص عيادة طبية داخل كل مقر انتخابي، وتمركز سيارات إسعاف بالقرب من عدد من اللجان الحيوية.

وأضاف عبد المعطي أنه تم إنشاء غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة ضمن مركز السيطرة لمتابعة سير العملية الانتخابية، بالتوازي مع غرف عمليات فرعية بجميع مراكز ومدن المحافظة، لضمان التنسيق الكامل وسرعة التعامل مع أي مستجدات.

وأشار المحافظ إلى التنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية لتأمين العملية الانتخابية، ورفع حالة الطوارئ بكافة المستشفيات خلال فترة الانتخابات، بما يضمن توفير بيئة آمنة وميسرة للناخبين.