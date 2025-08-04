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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من مركز السيطرة بالعاصمة الإدارية.. وزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس الشيوخ

وزيرة التنمية المحلية من مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة
وزيرة التنمية المحلية من مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة
ايمان البكش

تتابع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمكلفة بوزارة البيئة، عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ في المحافظات، من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام الوزارة..
 

تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم ، سير العملية الانتخابية فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمختلف محافظات الجمهورية وذلك عقب الانتهاء من الإدلاء بصوتها في لجنة مدرسة مدينتي للغات ، وذلك عبر مركز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأجرت وزيرة التنمية المحلية مجموعة من الاتصالات مع عدد من المحافظين عبر الفيديو كونفرانس للإطمئنان على فتح جميع اللجان فى مواعيدها المحددة وإقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر .

انتظام سير العملية الانتخابية

وأشار  المحافظين خلال تواصلهم مع الدكتورة منال عوض إلى انتظام سير العملية الانتخابية وسط توافد من الناخبين على اللجان من كافة الفئات العمرية الشباب والمرأة وكبار السن.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية تذليل أى عقبات قد تواجه المواطنين أو القائمين على  العملية الانتخابية للظهور بالشكل الحضارى اللائق للمحافظات وكذا تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة للناخبين وخاصة من كبار السن وذوي الهمم .

وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة استمرار المتابعة من  المحافظين لسير العملية الانتخابية حتي نهاية أعمال التصويت في اليوم الأول ، لافتة إلى أهمية التواصل المستمر بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة مع المراكز المختلفة بالمحافظات لتذليل أية معوقات قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية علي مدار اليوم .

المنيا

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، صباح اليوم الاثنين، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، انطلاق عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحًا للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول من الاقتراع، وسط توافد ملحوظ من المواطنين.

وأوضح محافظ المنيا أن العملية الانتخابية تسير بانتظام واستقرار داخل جميع المراكز الانتخابية بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والتنفيذية، مع تقديم كل التسهيلات للمواطنين، وخاصة كبار السن وذوي الهمم، مؤكداً استمرار المتابعة على مدار اليوم من خلال غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات وربطها مباشرة بالغرفة المركزية لمتابعة العملية الانتخابية أولًا بأول والتعامل الفوري مع أي طارئ أو شكوى.

الاقصر

تحولت غرفة العمليات المركزية بمحافظة الأقصر إلى خلية نحل منذ الساعات الأولى من صباح اليوم مع انطلاق ماراثون التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث تابع المحافظ المهندس عبد المطلب عمارة بنفسه انتظام عمل اللجان الانتخابية وتدفق الناخبين في مختلف المراكز، مؤكدًا على الجاهزية الكاملة والتدخل الفوري لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وانضباط.

قنا

ترأس الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اليوم الإثنين، أعمال غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بديوان عام المحافظة، لمتابعة سير العملية الانتخابية في أول أيام التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتابع محافظ قنا، عبر تقنية الفيديو كونفرنس انتظام فتح اللجان الانتخابية، ووصول المستشارين إلى مقار الاقتراع، كما اطمأن على انتظام العملية الانتخابية وسيرها في أجواء هادئة دون تسجيل أي معوقات تذكر حتى الآن.

التنمية المحلية منال عوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025

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