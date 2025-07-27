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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار قنا: كشف غموض جثة طالبة فرشوط.. وقبول الطالبات بأقسام صيانة الإلكترونيات والطاقة الشمسية

ديوان محافظة قنا
ديوان محافظة قنا

شهدت محافظة قنا، على مدار الـ 24 ساعة الماضية، أحداثًا عديدة من أبرزها، مصرع طفلة وإصابة 23 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قفط القصير، وأجهزة الأمن تكشف ملابسات جثة طالبة عثر عليها بعد ساعات من تغيبها بمركز فرشوط، ومديرية التربية والتعليم تعلن قبول طالبات قنا في أقسام صيانة الإلكترونيات والطاقة الشمسية.

24 مصاباً.. وفاة طفلة ضمن ضحايا حادث طريق قفط القصير بقنا 

لفظت طفلة من ضحايا حادث ميكروباص طريق قفط القصير جنوب شرق قنا، أنفاسها الأخيرة أثناء تلقيها العلاج متأثرة بالإصابات التي لحقت بها خلال الحادث.

وجرى نقل جثمان الطفلة رحمة محمد محمود 12 أعوام، إلى مشرحة مستشفى قفط التخصصى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، والتصريح بدفنها.

كانت أجهزة الأمن بـ قنا، تلقت إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب لسيارة ميكروباص، بطريق قفط القصير، بالقرب من مصنع تعبة اسطوانات البوتاجاز، نتج عنه عدد من الإصابات.

جارتها وراء الجريمة..العثور على جثة طالبة بعد تغيبها بساعات في قنا 

كشفت أجهزة الأمن بقنا، غموض جريمة بعد ساعات قليلة من ارتكابها، تمثلت في تغيب طالبة عن منزلها لعدة ساعات، واتضح أن وراء اختفائها ربة منزل تقيم بجوارهم، بعدما طمعت في سرقة مصوغات ذهبية من المجنى عليها.

الواقعة بدأت بالعثور على جثة الطالبة بها آثار خنق بالقرب من منزلها بنطاق مركز فرشوط، بعد ساعات من الإبلاغ عن تغيبها، ما يشير لوجود شبهة جنائية وراء الوفاة، وبتكثيف التحريات، تبين أن هناك دوافع سرقة وراء ارتكاب الجريمة.

قبول طالبات قنا في أقسام صيانة الإلكترونيات والطاقة الشمسية 

أعلن هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا فتح باب القبول بقسمى "فني صيانة طاقة شمسية  وفني صيانة أجهزة اليكترونيات" أمام الطالبات الحاصلات على الشهادة الإعدادية لهذا العام من مدارس إدارة قنا التعليمية وذلك  بمدرسة قنا الفنية الصناعية العسكرية بقنا"بنين وبنات" والسماح لهن باختيار تلك الأقسام وترتيب المتقدمات بحسب المجموع لاختيار الأعلى مجموعاً، مع الالتزام بالتنسيق الداخلي للمدرسة لتأكيد قدرة الطالبات على التجاوب مع المناهج والممارسة العملية داخل الأقسام الجديدة.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن فتح الاقسام الجديدة أمام طالبات إدارة قنا التعليمية لأول مرة حرصاً على انتظام الطالبات وعدم تغيبهن وتحقيق المردود المطلوب من خريجات المدرسة و إكسابهن المهارات العلمية والعملية اللازمة لسوق العمل.

قنا طالبات قنا الطاقة الشمسية سرقة مصوغات ذهبية فرشوط قفط القصير حادث ميكروباص أخبار قنا

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