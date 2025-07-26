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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قنا : تقديم 89 آلاف خدمة طبية ضمن حملة 100 يوم صحة

صحة قنا
صحة قنا
يوسف رجب

قال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن حملة "100 يوم صحة" التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، والسكان والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، تمكنت خلال يوم 15 من الشهر الجارى، من تحقيق نتائج مبهرة في مدة قصيرة من خلال تقديم خدمات طبية متميزة للمرضى بالمستشفيات والمؤسسات الطبية بالمحافظة، حيث تم تقديم ٨٩ ألف و٨٧٠ خدمة طبية متنوعة ضمن الخدمات المقدمة بالحملة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بـ قنا، أن الخدمات المقدمة بالحملة شملت تقديم 46916 خدمة علاجية منذ إنطلاقها وحتى الآن، تضمنت خدمات العيادات الخارجية 15068 خدمة، وصرف العلاج من الصيدليات 12896 خدمة، وأقسام الطوارئ 7979 خدمة، بالإضافة إلى التحاليل 3682 خدمة، الأشعة 2064 خدمة، العلاج الطبيعي 949 خدمة، وجلسات الغسيل الكلوي 2499 جلسة، وخدمات الأقسام الداخلية 1533 خدمة، كما تم إجراء 47 عملية جراحية كبرى و384 عملية متوسطة وصغرى، و7 عمليات قسطرة، و 40 عملية مناظير وقنوات مرارية، مع استقبال 189 حالة دخول للعناية المركزة.

كما شملت المبادرة تقديم التطعيمات الروتينية للأطفال والتي استفاد منها 17628 طفل، وضمت إعطاء الجرعات الصفرية، تطعيمات الـ بي سي جي، التطعيمات الروتينية سواء الأولى وحتى الخامسة بالإضافة إلى التطعيمات المنشطة في كافة المراكز.

مراقبة الأغذية

وفي جانب المراجعة ومراقبة الأغذية، نجحت فرق مراقبة الأغذية في المرور على 266 منشآة غذائية من بداية الحملة، تم خلالها سحب 68 عينة غذائية، وتحرير 128 محضر مخالفات صحية، وإعدام 216 كيلو جرام و140 لتر من الأغذية غير الصالحة، كما تم التوصية بإغلاق 40 منشآه لعدم استيفائها الشروط الصحية.

أما في مجال صحة البيئة ومتابعة مياه الشرب والصرف الصحي، تم جمع 386 عينة معملية و389 عينة حقلية، مع المرور على 7 محطات معالجة صرف صحي و15 حمام سباحة للتأكد من مطابقتهم للشروط، بالإضافة لفحص 378 عينة من طرود وشبكات المياه والمرور على 118 محطة مياه شرب بالمحافظة.

مبادرة الأمراض المزمنة

وأشار وكيل وزارة الصحة بقنا، إلي أن حملة "100 يوم صحة" في قنا لم تقتصر على ذلك، بل امتدت لتشمل تنفيذ العديد من خدمات المبادرات الصحية المختلفة، والتي استفاد منها 12077 مواطن، حيث تم تقديم مبادرة الأمراض المزمنة لـ 2532 مواطن، الكشف عن الأورام السرطانية لـ 1313 مواطن، مبادرة صحة المرأة لـ 2589 سيدة، مبادرة صحة الأم والجنين لـ 891 سيدة ، الكشف الطبي للمقبلين على الزواج لـ 2623 مواطن، مبادرة الكشف السمعي لـ 1939 طفل، الكشف عن الأمراض الوراثية لـ 138 مولود، بالإضافة لخدمات مبادرة رعاية كبار السن لـ 52 مواطن...

وأضاف عبدالخالق، كما تم تقديم التوعية والتثقيف لـ 11690 من المواطنين، اهتمت خلالها فرق التثقيف الصحي المختلفة بالمحافظة بالتوعية لحملة 100 يوم صحة في نسختها الثالثة من خلال نشر ثقافة الإكتشاف المبكر للأمراض والعلاج والوقاية إلى جانب تنظيم ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية متنوعة مثل التوعية بالسعار وأهمية التبرع بالدم.

150 مركز ثابت 

وأوضح وكيل وزارة الصحة بـ قنا، بأن الحملة يتم تنفيذها من خلال 150 مركز ثابت و11 فريق طبي متنقل لتقديم الخدمات بمختلف أنحاء المحافظة، في إطار خطة موسعة لتعزيز ثقافة الكشف المبكر، وضمان وصول الرعاية الصحية لكل الفئات والقرى والمراكز، وأن تلك النتائج تؤكد نجاح الجهود الجماعية والمتابعة المستمرة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لأهالي محافظة قنا، ضمن رؤية الدولة لتطوير الخدمة الطبية وتعزيز جودة الرعاية الصحية المجانية لكل مواطن ومواطنة بالمحافظة.

قنا حملة 100 يوم صحة صحة قنا وزارة الصحة صحة البيئة

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