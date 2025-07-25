محافظ قنا يزور أديرة نقادة استعدادًا لانطلاق مهرجان الفنون والحرف التراثية| صور

قام الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بزيارة ميدانية إلى دير الأنبا بسنتاؤس ودير مار جرجس للراهبات، بنطاق مركز نقادة، للتأكيد على عمق الجذور الحضارية والتاريخية للمحافظة، ودعمًا للأنشطة الثقافية ذات الطابع التراثي والدينى، في إطار التحضير لانطلاق فعاليات مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية نوفمبر المقبل.



كان في استقبال المحافظ المطران بيمن، مطران نقادة وقوص، وعدد من الآباء والكهنة، حيث رحبوا بسيادته والوفد المرافق، مثمنين حرصه على دعم الفعاليات الثقافية والدينية التي تبرز التنوع والثراء الحضاري لمحافظة قنا.

وتفقد محافظ قنا، دير الأنبا بسنتاؤس، الذي يُعد من أبرز الأديرة العامرة في الصحراء القبطية غرب نقادة، ويضم آثارًا صخرية ومغارات رهبانية تعود للقرنين الرابع والسابع الميلادي، ما يعكس القيمة التاريخية والروحية للمكان.

وشملت الجولة زيارة دير مار جرجس للراهبات، المعروف أيضًا بـ"دير مار جرجس المجمع"، والذي يقع بمحاذاة دير الأنبا بسنتاؤس، وقد خضعا سويًا لأعمال ترميم شاملة ضمن مشروع أثري موحد، تم افتتاحه رسميًا في سبتمبر 2023، بحضور وزير السياحة والآثار.

و أكد محافظ قنا، أن هذه الزيارات تمثل رسالة واضحة على روح التآخي والمحبة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد، مشيرًا إلى أن مهرجان الفنون والحرف التراثية يهدف إلى تسليط الضوء على المقومات التاريخية والدينية التي تزخر بها محافظة قنا، وتعزيز فرص السياحة الثقافية والدينية.